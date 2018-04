¿Cómo dijo?

El alma nunca envejece







Pocas cosas hay a las que el ser humano les tema tanto como a la vejez. Ya nada más sobrepasas los 50 años y sientes que empiezas a “deslizarte por el tobogán de la vida” para decirlo con una frase súper cursi.

Le temes a ser viejo porque sientes que es cuando las facultades empiezan a disminuir y las reacciones a todas tus acciones ya no son las mismas, que la vida te va a empezar a cobrar la factura porque algunas veces bebiste un trago de más o porque le entraste duro a los tacos callejeros y dejaste que la pancita te creciera un poco más allá de lo debido.

Pero resulta que la vejez está más en la mente que en la carne y en los huesos de nuestro cuerpo. Alguna vez leí por ahí una frase del novelista francés André Maurois que dice: “El arte de envejecer consiste en conservar alguna esperanza” y ¿sabe qué?, tiene mucha razón. Mientras tengas proyectos e ilusiones, anhelos y propósitos, no hay por qué sentirse viejo, en el sentido despectivo de la palabra.

La vejez es el precio de estar vivo y de eso no hay duda. Por eso es indispensable nunca dejar de crear, de soñar… recuerda siempre que el mundo es de los soñadores.

Recuerda que para el profano la tercera edad es invierno, pero para el sabio es “la estación de la cosecha” y define bien lo que vas a hacer ahora que tienes más tiempo y más tranquilidad para realizarte, para alcanzar todos esos logros que alguna vez no fueron más que sueños.

Fíjate que Goethe terminó de escribir Fausto a los 82 años y que Tiziano había cumplido 98 y seguía pintando obras maestras. Tomás Alva Edison era un viejillo de 83 años y no lo podían sacar de su laboratorio donde se pasaba las horas y los días realizando inventos que ahora nos facilitan la existencia.

Entonces, te digo, no importa tanto que de repente nos ataque el dolor en la rodilla, o que se afloje la dentadura postiza, o que existan problemas para subir y bajar escaleras y prefiera buscar un elevador.

Ya necesitamos lentes que parecen fondos de botella, ¿y qué tiene de malo? La próxima graduación tal vez sea con bastón y perro, el cuello se ha llenado de verrugas y lunares ¿y cuál es el problema? El pelo se ha ahuyentado de mi cabeza dejándola redonda y lisa como una bola de billar… ¡pues muy bien y me pongo un sombrerito para que no se me queme la pelona!

Ninguno de esos problemillas es importante realmente si en tus ojos y tu mente brilla poderosa la luz de una ilusión, la voluntad de hacer tantas cosas que tienes pendientes. Bien lo dijo por ahí algún filósofo: “¿Morirme? ¡Eso sería lo último que haría en la vida!”.

¡Viejos los cerros y todavía reverdecen!





Consultorio Verbal

comodijo2@hotmail.com

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Mayra Escalona pregunta: ¿Cómo es: calcamonía o calcomanía?

RESPUESTA: Lo correcto es calcomanía.





AHORA PREGUNTO: El tanino es una sustancia que utilizan los curtidores de pieles. ¿De dónde se obtiene el tanino?

a.- De los huesos de ciertas aves

b.- De la corteza de algunos árboles

c.- Del esperma de algunos peces

d.- De la leche de ciertos mamíferos

RESPUESTA: b. El tanino es una sustancia astringente que se obtiene, entre otras fuentes, de la corteza del encino, el sauce y algunos otros árboles. Se emplea para curtir pieles.

Me retiro con esta reflexión: Cuando el pensamiento calla, las revoluciones hablan. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.