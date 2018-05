¿Cómo dijo?

Las frases de madre











Dice por ahí un poema: “Madre sólo hay una”, pero no es como la historia de la señora que le dice a su chamaco: “ándale Juanito, córrele a la cocina y fíjate si todavía queda cerveza para tu papá que está viendo el futbol y me traes otra a mí”, para que luego el chamaco, al abrir el refri, grite desde la cocina: “madre, ¡sólo hay una!” O sea que nada más quedaba una cerveza. Pobre chamaco, va a salir regañado.

“Ella es la mamá de todos los pollitos”, decimos de una mujer —no de una gallina— que le encanta andar cuidando niños y los trae de aquí para allá… y ahí van los niños detrás de ella, como si fueran pollitos que siguieran a su gallinácea madre. Aunque bueno, también existe la mamá gallina que es la mamá sobreprotectora de sus hijos, y por supuesto, la famosa mamá cuervo que es la que piensa que sus hijos son los más bonitos y los mejores en todo.

El punto es que existen infinidad —de verdad que no se acaban— de frases y significados muy diversos que se le da a la palabra madre. Y claro, como ya pensará usted, muchos de estos significados son medio “subiditos de tono”, o sea que en algunos ambientes pueden considerarse como “malas palabras”.

La palabra madre proviene del latín mater y de ahí salieron muchas palabras como materia, madera, etcétera. Me llama mucho la atención que, entre tantos usos diferentes que tiene la palabra “madre”, existan algunos que son una locura porque son completamente opuestos. Algo que está buenísimo decimos que: está con ma… o que está de poca ma —ahora ya los chavos nada más dicen: “está pocamadre”. Por otro lado, si algo no nos gusta o es de muy mala calidad, decimos que no vale m...

La madre mexicana es una madre muy especial: es amorosa, protectora, cariñosa… hasta que te portas mal y ¡pum! sale la chancla volando y te pega justo donde te debe pegar para corregir tu mala conducta ¿Qué a usted nunca le dieron con la chancla? Pues entonces usted es “de los millenials para acá”, pero todos al menos conocemos el concepto de la “chancla voladora asesina”, y muy bien que funcionaba. También en México las mamás se especializan en crear frases muy ingeniosas que están llenas de sabiduría cotidiana. ¿Cómo cuáles? Mire las siguientes:

“Un día de estos me vas a matar de un coraje”, que es una frase de tipo chantaje muy efectiva. Otra: “Esta casa no es un hotel” nos gritaba —muy fuerte de hecho— mi madre para que nos diéramos cuenta de que en la casa no había servicio de limpieza y que debíamos recoger nuestro “tiradero”; fue tan efectiva esta frase que ya ni en un hotel —que sí era hotel de verdad— hacíamos nuestro desorden… o bueno, nuestro desmadre, que es, por cierto, otra variante de la palabra.

Las madres saben de todo, y saben bien… mucho más que nosotros. Saben, por ejemplo, que tendremos frío al salir de casa y entonces nos dirán: ¡ponte un suéter! aunque estemos con un calor de 40 centígrados. Y cuidado con no hacerle caso, porque entonces con toda seguridad bajará mucho la temperatura y si haces el más leve gesto de que tienes frío, tu madre te dirá de inmediato: “¡Te lo dije! Te dije que te pusieras un suéter. Ahora te me vas a enfermar…” ¿y sabe qué? ¡Nos enfermamos!

Así que si usted tiene madre ¡pues hágale caso! Y si aparte es 10 de mayo, pues festeje a toda madre que se encuentre.





Consultorio Verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Verónica Salas pregunta: ¿Qué significa la palabra contubernio?





RESPUESTA: Contubernio es la unión ilícita —ilegal— de personas.





AHORA PREGUNTO:Habrá oído usted la frase “son gajes del oficio”. La pregunta es ¿qué son los gajes?





a.- Riesgos

b.- Sueldos

c.- Aventuras

d.- Suerte

RESPUESTA: b.Los gajes son sueldos. Se refiere a los sueldos que pagaba el príncipe a sus sirvientes o a sus soldados.

Me retiro con esta reflexión: Lo poesía es a la prosa como el baile es al caminar. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.