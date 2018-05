¿Cómo dijo?

De tablas, tabletas y tableros







Hay muchos tipos de tablas, aunque la más usual es la que conocemos como una pieza de madera que no es muy gruesa; hay de todos tamaños y diferentes grosores. Bueno, esa es una tabla, pero también puede ser muchas otras cosas.

Ahí tiene usted a las tablas de multiplicar que nos enseñaban en primaria y que pronunciábamos como una cancioncita: dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis y así hasta el infinito. Había que aprendérselas porque si no, fracasaríamos en las clases de aritmética. Ahora es más fácil porque nunca falta un smartphone, o sea, un teléfono inteligente que con su calculadoranos da la respuesta de inmediato, pero antes no existía esa facilidad. Ahora hasta puedes bajar una app donde te enseña como todo un maestro las tablas de multiplicar y más.

Cuando estamos en una situación peliaguda y nos llega algún recurso que nos puede sacar del problema, decimos que esa fue nuestra “tabla de salvación” como cuando un náufrago se anda ahogando y le lanzan una tabla para que se agarre de ella y pueda permanecer flotando hasta que vengan a salvarlo -si es que vienen-.

Se habla de “tablas” cuando te refieres al escenario teatral y cuando una persona tiene amplia experiencia en alguna cosa decimos que “tiene muchas tablas”, así como cuando en un juego hay empate se dice que quedaron “tablas”.

En general una tabla es una lista o catálogo de cosas puestas en orden; ¿se acuerda de la Tabla Periódica de los Elementos que clasifica, organiza y distribuye los elementos químicos conforme a sus propiedades y características? “Bueno, me acuerdo de la tabla, pero no de lo que decía”. No se preocupe, yo se la recuerdo -la tabla-. En la Tabla Periódica podemos encontrar los metales, los no metales, todos los elementos que se ubican en la naturaleza, con su nombre, su abreviatura, número atómico y todo lo demás.

En la cocina no puede faltar una tabla que sirve para cortar frutas, verduras, carnes y todo lo que se ofrezca. Por otro lado tenemos la tabla del excusado que es ovalada y tiene un hueco central para que uno se siente cómodamente a hacer lo que ahí se hace.

Palabras hijas de la tabla hay muchas. Por ejemplo, el tablero que puede ser el de instrumentos en el auto o puede ser un tablero para jugar a las damas o al ajedrez. De hecho hay muchos tipos de tableros… y están también las tabletas que son pastillas, generalmente de medicamentos que el doctor nos receta tomar para recuperar la salud cuando estamos enfermos. “Tomar una tableta cada 8 horas”, probablemente escriba el médico en su receta con su escritura característica que más que nombres de medicamentos parecen un montón de arañas.Sin olvidar a las tabletas electrónicas, esas que los niños no sueltan ni para ir al baño porque se la pasan jugando. Las tablets tienen forma de una tabla -aunque sea chiquita- y por eso se llama así.

Una tabla grande puede ser un tablón, aunque en sentido figurado también las costureras le llaman tablones a los pliegues de un vestido y en general un tablón puede ser una mesa. De hecho, mesa en inglés es “table” palabra que últimamente ha cobrado gran popularidad por la aparición del “table dance” llamado así porque es un espectáculo de chicas que bailan supuestamente sobre una mesa… a veces casi sin ropa y otras sin el casi.





Consultorio Verbal

comodijo2@hotmail.com

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Alexandra Herrera pregunta: ¿Qué significa la palabra aberrante?

RESPUESTA: Lo aberrante es algo que se desvía de lo normal, que se aparta de lo usual.





AHORA PREGUNTO: Ahora tenemos aquí el verbo engatusar. ¿Qué significa engatusar?

a.- Imitar a un gato en celo.

b.- Ganar los favores de alguien para aprovecharse de eso.

c.- Afilarse los bigotes cuando son largos.

d.- Robar una casa entrando por la ventana.

RESPUESTA:b. Engatusar es ganar los favores de alguien halagándolo para aprovecharse de ello.

Me retiro con esta reflexión: No hay libro, por malo que sea, que no tenga algo aprovechable ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.