¿Cómo dijo?

Eres el aire que respiro



¡Échenle aire! Así decía Eulalio González El Piporro en el corrido de Rosita Alvirez cuando la mataron nomás de tres tiros. ¡Cómo quisiera poder vivir sin aire! dicen los de Maná, que por ahí andan todavía. No, pues padrísimo si fuera posible. Imagínese a los que les gusta el buceo no necesitarían equipo alguno para practicar su deporte favorito. Pero no se puede: el aire es un elemento imprescindible para nuestra supervivencia.



Bien, pero ¿qué es el aire? Pues el Diccionario lo define como un fluido que forma la atmósfera de la Tierra y agrega que se le llama también aire a la atmósfera misma. El viento es aire que sopla fuerte y cuando hace mucho calor, el comentario común “es que no está corriendo nada de aire”, como si el aire tuviera pies y piernas para poder correr.

“Este actor le da un aire a tu hermano”, decimos cuando hay parecido entre dos personas, “que le da un aire”. Cuando se tienen nuevos bríos decimos que estamos agarrando nuevos aires o un segundo aire.

Cuando era yo niño y estaba haciendo frío, si me salía de la casa sin abrigarme bien, mi abuela muy norteña me decía angustiada: “Mira nomás, te saliste en puro cuerpecito. Tápate, muchacho. No te vaya a dar un aire, criatura…” y si un jovencito muy delicadito se comporta muy afeminadamente, no faltará un amigo que le advierta: No te vaya a dar un aire colado, y es que dicen que si eso sucede te puedes quedar así para siempre.

En una estación de radio o en un estudio de televisión se enciende un foco rojo para advertir que “estamos al aire”, es decir que se está transmitiendo así que hay que tener cuidado con lo que se dice y cómo se dice. Cuando llegas a la caja del super -tienda de autoservicio- las cajeras, casi todas muy amables, te ofrecerán “tiempo aire” para tu teléfono celular.

Mi primo es un megalómano… ¿y eso qué quiere decir? Pues que se da “mucho taco” o sea que se da aires de grandeza. En cambio, La Flor de la Canela airosa caminaba del puente a la alameda o sea que iba muy airosa porque tenía mucho donaire, mucho garbo al caminar.

Cuando llegas a la gasolinera y traes una llanta baja -bueno, tú no, el auto-pedirás que le chequen el aire y le pongan la cantidad adecuada de libras de presión y luego te vas en tu carro que no es muy elegante, pero tiene un sistema de aire acondicionado.

En realidad, debería decirse que el auto “está acondicionado con clima artificial”, aclarando que el clima no es sólo la calefacción, puede ser también el suministro de aire frío porque hay algunas ciudades como mi querido Monterrey en las que hace tanto calor que sin aparato de aire acondicionado pues de plano “no la haces”.





Consultorio Verbal

comodijo2@hotmail.com





PREGUNTA DEL PÚBLICO:¿Cuándo se deben acentuar las mayúsculas? Me pregunta Iñaki Garay





RESPUESTA: Las mayúsculas se acentúan en todos los casos en que la regla ortográfica así lo indique. La regla siempre ha indicado que se deben acentuar cuando lo amerite.





AHORA PREGUNTO: Veamos ahora una palabra muy mexicana: la palabra tilma ¿Qué es un o una tilma?





a.- Un sombrero

b.- Una carreta

c.- Una choza

d.- Una manta

RESPUESTA: d. La tilma es una manta de algodón que llevaban los hombres del campo anudada a uno de sus hombros.

Me retiro con esta reflexión: la política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer que se les sirve a ellos. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.