¿Cómo dijo?

Una verdadera pesadilla era llegar a la escuela en aquellos tiempos de estudiante y ya adentro del salón te acordabas de que el maestro dijo que pondría un examen. Por supuesto que no habías estudiado nada y entonces te ibas “en blanco” o sea que el examen lo dejabas limpiecito, sin contestar nada.

El blanco es un color que se forma combinando los tres colores primarios que son azul, verde y rojo. Por eso es incorrecto decir que el blanco es la ausencia de color, porque en realidad es el resultado de una combinación de colores.

“Los alemanes se fueron en blanco” es una frase que he estado escuchando frecuentemente cuando se refieren al triunfo de la Selección Mexicana de futbol frente a la alemana en la Copa Mundial. Y es que se ha celebrado mucho ese gol que les “metimos” a los alemanes, pero más se ha celebrado el hecho de que los europeos se fueron “en blanco”, o sea que no anotaron ni un triste gol a los mexicanos. ¡Pues oye! Que los alemanes no te puedan meter un gol no se ve todos los días.

El jugador de México dio “en el blanco” cuando “disparó” el balón hacia la portería y metió gol. Así decimos porque el blanco es también el objetivo al que se le dispara, puede ser cuando se usa una pistola o cuando se patea una pelota. Existe el juego “tiro al blanco” que usted ya sabe cómo es: hay que atinarle al centro del blanco —que es el objetivo— y por eso se llama así, no porque sea de color blanco.

Un asaltante robó la tiendita de la esquina y amagó a la dependienta con una “arma blanca”. Al huir, el ladrón tiró su arma y cuando la policía la examinó se dio cuenta de que era un cuchillo de color negro, no era blanco. Bueno, lo que pasa es que así se les llama a las navajas y cuchillos: arma blanca, sean del color que sean. Pasa lo mismo cuando quieres comprar un refrigerador o una lavadora y dentro de la tienda están en el departamento que se llama“línea blanca”, y casi todos son de otros colores.

El “cuarto de blancos” en un hotel es el lugar donde se guardan las sábanas, toallas, almohadas, etcétera. Pues sí, muchas veces son blancos y por eso les llamamos así, pero a veces son sábanas de color “rojo pasión” —ya depende del hotel al que usted vaya— y como quiera le llamamos “blancos”, porque así nos acostumbramos y ya.

Un “tratante de blancas” es aquella persona que negocia con mujeres en general, independientemente si son blancas, morenitas o prietas. En el supermercado puedes comprar pan blanco, tortillas de maíz blanco, una botella de vino blanco y muchas otras cosas que no son precisamente de color blanco.

En México tenemos al bellísimo Iztaccíhuatl, una de las más altas montañas del país, al que la gente conoce como La mujer dormida aunque la palabra Iztaccíhuatl en náhuatl significa “mujer blanca”.

Si usted se pone a dieta, el nutriólogo le va a decir que le quite la yema a los huevos que se coma, que dicen que engordan mucho. Nada más le va a permitir comer las puras claras, que son la parte blanca del huevo, al que también llaman “blanquillo” aunque muchas veces esté “cafecillo”. Por más que le ruegue dudo que el nutriólogo le de “carta blanca” para que usted coma lo que quiera… así se dice cuando se le da libertad a alguien para que haga las cosas de acuerdo con su criterio… algo no recomendable cuando se está a dieta.

“Magia blanca tienes tú…” dice una canción, porque la magia blanca es la buena y no es tenebrosa como la magia negra. Y antes de quedarme en blanco, me pinto de colores. ¿Usted conoce más aplicaciones de la palabra “blanco”? Envíemelas a mi correo electrónico para comentarlas.





Consultorio Verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO:Ingrid Soto pregunta: ¿qué significa la palabra “amogotado”?





RESPUESTA: El Diccionario de la Real Academia trae varios significados, pero no viene el que se usa popularmente. El mogote es un macizo de plantas, entonces el amogotado es el que se esconde detrás de un mogote. “Estaba yo amogotado” es decir: “estaba escondido detrás del mogote”. Por extensión se le llama así a un sujeto evasivo o miedoso.





AHORA PREGUNTO. Aquí le tengo una palabra de origen náhuatl: colote. ¿Qué es un colote?





a.- Rabo

b.- Cesto

c.- Árbol

d.- Soga

RESPUESTA:b.- Un colote es un cesto cilíndrico

Frase para terminar: Sé bien de qué huyo, pero ignoro lo que busco.¿Cómo dijo? Hasta la próxima.