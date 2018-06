¿Cómo dijo?

Mucho se ha dicho de los dichos



“No importa cuál elijas, todos traen cola. Una vez más nos quieren dorar la píldora y dar atole con el dedo, pero nosotros ya les descubrimos todo el pastel. Tenemos ya mucho tiempo que nos está llevando el tren y ya andamos que no nos calienta ni el sol, así que ¡mangos! Ya conocemos sus mentiras y sus trucos.

Cada vez que llega uno nuevo es lo mismo: hace su desmadre y luego nos cargan con el muertito a nosotros. Hacen lo que quieren, se aprovechan de su poder y a la hora de rendir cuentas salen con que a Chuchita la bolsearon. No se vale, ya estamos chinitos de coraje quemándonos las pestañas para encontrar la manera de salir adelante. ¡Ya estuvo bueno! Aquí pintamos la raya y cuando quieran nos damos un tiro. Ellos nos hacen lo que el aire a Juárez, al cabo que aclarando amanece. Llegó la hora de vernos las caras.”

Para darle más énfasis al texto que acaba usted de leer, he utilizado más de veinte dichos que son expresiones populares usadas en sentido figurado. En realidad no hay ningún pastel que descubrir y a Jesusita no le robaron la bolsa… bueno a lo mejor sí, con esta inseguridad ya no sería raro. Lo que quiero decir es que las expresiones no describen algo literalmente y algunas son tan obvias que está de más explicarlas. “Todos traen cola” no quiere decir que literalmente traigan una cola de perrito o de gatito —¡ay qué bonitos se verían!— sino que han hecho tantas cosas malas que ya las traen arrastrando.

Cuando alguien te quiere engañar y hacerte caer en una trampa utilizando argumentos demasiado simples, es muy probable que digas que te quisieron dorar la píldora o darte atole con el dedo, como al bebé que está llorando porque tiene hambre y la mamá le da un poquito de atole con el dedo para que chupe y se calme mientras el biberón o la papilla está lista.

Es difícil salir adelante, o sea avanzar en la vida, pero por más difícil que sea, las pestañas no se queman, sino que así decimos cuando se trabaja arduamente en alguna difícil tarea. Y bueno, lo de “cargar con el muertito” se refiere a una culpa que nos echan y que no es de nosotros, aunque la expresión lamentablemente cada día se vuelve más literal.

Aquí le he dicho ya muchos “dichos” que son parte de nuestro lenguaje cotidiano. Si usted conoce otros, ¿por qué no me los ha dicho? Mándeme sus dichos.

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Maya Vázquez pregunta: ¿Existe la palabra “busguear”?





RESPUESTA: En el Diccionario de la Academia no está. Es un modismo que se aplica como la acción de comer entre comidas, alguna botanita o simplemente andar buscando qué comer por glotón.





AHORA PREGUNTO: ¿Conoce usted la palabra flagrante? Espero que sí, porque por ahí va mi pregunta. ¿Qué significa flagrante?





a.- Que se incendia con facilidad

b.- Que ondea con el viento

c.- Que actúa contra la ley

d.- Que se está ejecutando en ese momento





RESPUESTA: d. Flagrante significa que se está ejecutando en ese momento.

