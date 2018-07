¿Cómo dijo?

Son los saludos de onda



“¿Qué Pachuca por Toluca?” “¿Qué pasión te domina?” “¿Qué rollo, Goyo?” “¿Qué transa, Carranza?” Con estas frases y algunas otras más “pintorescas” me saludaba un amigo de la universidad. Le encantaba andar inventando este tipo de frases y le daba mucha risa cuando las usaba; a mí también me parecía gracioso y a veces hasta le contestaba: “narices grises”; o si me decía: “¿cómo estanques mi pescado?” le respondía con otra un poco más elaborada: “Vientos huracanados del Norte y del Sur con probabilidad de precipitación…” No teníamos mucho qué hacer, por lo visto.

Estas frases o saludos son de “la gente de onda”… de “la raza”, decimos en el norte. El chiste es descomponer las frases, a veces muy radicalmente, pero que conserven algo que indique cuál es la frase original. No es muy difícil descifrar que “¿Qué Pachuca?” se descompone de “¿qué pachó?” y ésta de “¿qué pasó?” Entonces, en vez de contestarle simplemente “nada”, contestas: “naranjas dulces de la región”.

Con esa misma intención puede ser que el saludo sea: ¿Qué pez, marqués? ¿Qué transa traes en la panza? o bien, ¿Qué ondita con la bandita? La frase saludadora “¿Cómo estanques?” puede alargarse a voluntad y quedar en ¿Cómo estanques mi pescado? O si queremos seguir con las especies acuáticas podría ser:“¿Qué ondón, Ramón, con el camarón?” aunque no haya cerca crustáceos, como el camarón… o de perdida un coctel.

También en las despedidas se usan frases descompuestas. Puede ser: “Como dijo el Gran Tom Boy, yo ya me voy”, o en lugar de “Ahí nos vemos” o “Ahí la ves” podríamos usar el: “Ahí la bestia peluda”.

También en este caso hay dos opciones más o menos actuales:“Este osito de peluche ya se va para su estuche” o “Este muñeco se cambia de aparador”.

Ahora que, si la idea es volver en un momento, la expresión puede ser una muy infantil: “Nos vemos al ratón vaquero que sacó sus pistolas y me dijo a solas”.

El que quiere dejar establecido que siempre dice la verdad o que es muy bueno en algo, seguramente va a decir “Soy la neta del planeta” y si considera que esa frase ya está muy usada, puede optar por "Soy la neta, metralleta, andando en patineta”.

Y con este mismo estilo de frases, es hora de que yo diga como lo hizo el cirujano: “parto sin dolor”.

¿Usted tiene más frases así? Escríbame.

Consultorio Verbal

comodijo2@hotmail.comTwitter: @comodijo





PREGUNTA DEL PÚBLICO: Ángel Sánchez pregunta ¿Cómo se le llama a una persona que no percibe olores?





RESPUESTA: A la persona que tiene problemas con el sentido del olfato se le llama anósmico.





AHORA PREGUNTO: Si a alguien lo acusan de cicatero significa que lo acusan de ser muy ¿qué? ¿Qué significa cicatero?





a.-Miserable

b.- Criticón

c.- Despótico

d.- Celoso en exceso





RESPUESTA: a. Cicatero es una persona miserable, mezquina, que escatima lo que debe dar.

Frase para terminar: Morir es perder la costumbre de vivir. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.