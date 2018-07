¿Cómo dijo?

Es muy padre ser el patrón





En Méxicoal jefe lo llamamos “patrón”, o sea el que nos manda en el “jale” —como decimos en el norte—, en la chamba, en el trabajo, pues. Hay patrones buena onda, que te dejan salir temprano, que no se enojan porque llegas tarde y te tomas casi cuatro horas para comer; pero también hay patrones bien “perros” que nada más andan viendo cómo hacerte la vida imposible. En realidad el patrón, según el significado de la palabra, es el que te defiende, porque precisamente esa es su definición: defensor, protector. En la época medieval, a los próceres que tenían cierta autoridad se les llamaba patronis y de ahí salió que ahora el patrón sea el jefe.

Tradicionalmente —no siempre— el protector de la familia es el padre, y por eso ambas palabras —patrón y padre— tienen la misma raíz pater, que es “el protector”. Como pasa normalmente cuando agarramos el origen de una palabra, nos encontramos muchas otras que han derivado de la original. Así, del pater tenemos a la “patria” que es nuestro país de origen, donde tenemos nuestras raíces.

Cuando trabajas ganas dinero, empiezas a comprar bienes y vas creando tu patrimonio, que es lo que tienes para “protegerte”en el caso de que la cosa se ponga difícil… por lo menos tienes ese algo “seguro” para no quedarte desprotegido.

“¡Ahí viene la patrulla!” dice el pillo para avisar a sus compinches —o sea a sus compañeros ladrones— que es el momento de huir de la justicia. La patrulla es el medio que se usa para patrullar —¡oh qué interesante! dirá usted— y la palabra patrullar proviene del francés patrouiller que quiere decir… ¿qué? ¡Pues claro! Usted ya lo sabe: proteger, defender. Por eso tiene la misma raíz de la que ya hablamos.

Cuando alguien quiere organizar un evento se busca algunos patrocinadores que le metan lana, billete, billullo… dinero, o de perdido algún pago en especie que les ayude a hacerlo. Por supuesto que el que patrocina es el que apoya la actividad y de alguna manera la ampara para que pueda realizarse… es el protector y por eso tiene ese nombre.

La casa de mi abuela tenía un piso muy especial, de color blanco con azul y unas figuras de cubos con triángulos que formaban un patrón muy vistoso y original; nunca olvidaré ese diseño de patrón. Así usamos también la palabra patrón para definir a una figura que se usa de modelo o muestra para sacar otra igual; luego lo repetimos muchas veces y obtenemos un patrón, como el del piso de mi abuela o el del famoso mantel de cuadritos rojos y blancos que se usa para ir de pícnic.De seguro usted tiene uno igual, ¿verdad?

Y si me lo permite, patroncito, yo aquí me despido. No olvide escribirme.

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Marina Sánchez: ¿Es correcto decir que un ciudadano tiene derecho a votar y ser votado?





RESPUESTA: Pues así lo dice la ley pero lo gramaticalmente correcto sería decir que todo ciudadano tiene derecho a votar y a proponerse como candidato para que voten por él.





AHORA PREGUNTO: Veamos ahora la palabra canistel ¿Qué es un canistel?





a.- Un monte

b.- Un uniforme

c.- Un reptil

d.- Un árbol





RESPUESTA: d. Canistel es un árbol de fruto pulposo muy dulce. Se le llama igual al fruto de ese árbol.





Me voy con esta reflexión: no se puede ganar una guerra como tampoco se puede ganar un terremoto. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.