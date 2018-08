¿Cómo dijo?

El cine se mueve



La palabra “cine” es una forma corta de decir “cinematógrafo” y se refiere a una técnica de proyectar fotogramas —que son pues eso, fotografías— de forma rápida y sucesiva para dar la impresión de movimiento. “Cinematógrafo” viene del griego kiné que significa movimiento y graphós que quiere decir grabado.





Se ha marcado como fecha en que nació el cine el 28 de diciembre de 1895 que fue cuando los hermanos Louis y Auguste Lumiere realizaron la primera proyección en el Café del Boulevard de los Capuchinos, en París.

Desde entonces, esa maravillosa y terrible fábrica de sueños ha hecho estrellas, destrozado personas, creado ídolos, pero sobre todo, ha entretenido a la gente que siempre busca formas de escape para una realidad cotidiana que a veces no le resulta muy agradable.







¿Y usted qué opina del cine? Cuando me hacen esa pregunta no sé qué decir porque me encanta y me aterroriza al mismo tiempo. Podré sonar un poco anticuado, pero el cine actual me aburre. Pareciera que las grandes producciones de Hollywood acaparan prácticamente todas las salas de cine y las películas son ¡igualitas! Si no son de superhéroes, son alguna versión de la Guerra de las Galaxias. Y no es por criticar a estas películas que tienen su buen número de seguidores, sino que las opciones alternas son en realidad escasas para los que gustamos de otro tipo de cine.





Me gusta buscar opiniones de otras personas acerca del cine, especialmente las de aquellas que están relacionadas de alguna manera con el medio cinematográfico.

Alfred Hitchcock, por ejemplo, “El amo del suspenso” decía que: “La fotografía es verdad y el cine es una verdad 24 veces por segundo”, refiriéndose a que el movimiento en el cine es una ilusión óptica producida por imágenes fijas que en el formato tradicional se mueven a razón de 24 fotos por segundo.

Alejandro Jodorowsky, director y productor de origen chileno, opina que: “Si el cine consigue que un individuo olvide por dos segundos que ha estacionado mal el coche, que no ha pagado el recibo del gas o que ha tenido una discusión con su jefe, entonces el cine ha alcanzado su objetivo”. Tiene razón.







El afamado cineasta italiano Ettore Scola da una opinión breve y concisa: “El cine… ese invento del demonio”.

En cambio, el español Pedro Almodóvar dice: “Todo el mundo en el cine tiene lo que en nuestra jerga se conoce como un período caliente. Ocurre cuando todo el mundo te solicita porque tu última película fue un éxito. Si has tenido dos éxitos seguidos, estás ardiendo. Tres éxitos y la cosa es de ‘¿Qué quieres, chico? Lo que quieras sólo tienes qué pedirlo’”.





El actor cómico Billy Wilder tocó un aspecto muy interesante del cine: “He vivido la época en que se temió que el cine fuera desplazado por la novedad de la televisión, pero no he compartido ese miedo porque sé que la radio y los discos no pueden destruir a la ópera. La televisión no ha podido acabar con el cine porque la gente quiere estar ahí, todos quieren ser los primeros, quieren oír las risas de otras personas”.





Sidney Lumet, laureado director estadounidense de películas como “Tarde de Perros” y “Serpico” entre muchas otras, opinó: “El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel, el cineasta todo un ejército”.





Esas son las opiniones de algunos grandes y usted… ¿qué opina?







PREGUNTA DEL PÚBLICO: José Mireles: ¿Cuál es la diferencia entre valla y vaya?







RESPUESTA: “Valla” es un cercado y “vaya” puede ser una exclamación o una forma de conjugación del verbo “ir”.









AHORA PREGUNTO: “Una furtiva lágrima” es una romanza de la ópera “El elixir del amor”. La pregunta es: ¿qué quiere decir furtiva?







a. Pequeña



b. Escondida



c. Casual



d. Falsa









RESPUESTA: b. Furtiva significa escondida. Una furtiva lágrima es la que sale a escondidas.









Me retiro con esta reflexión: La vieja práctica de los tiranos es usar a una parte del pueblo para tener sometida a la otra parte.