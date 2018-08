¿Cómo dijo?

Las series







epente nos llegó el fervor por las series y todo mundo habla de ellas. Me refiero, por supuesto, a las series de televisión… bueno a todos estos programas nuevos que están saliendo ahora en servicios de internet como Netflix y otros streaming. ¿Y qué significa eso del streaming? Pues así se le llama en inglés a esos servicios digitales en los que el contenido que estamos viendo en el televisor —o computadora y cualquier otro aparato de ese tipo— está siendo “bajado” de internet en ese momento. Stream, en inglés, es un arroyo, entonces streaming es el método por el que la información digital de la película o serie que estamos viendo se transfiere “como la corriente de un arroyo” en ese momento al televisor.

Mejor no entramos en detalles técnicos porque me “hago bolas”, pero sí quiero decirle que me llama mucho la atención cómo han proliferado este tipo de servicios debido a la facilidad con que nos permite entretenernos. Al principio, la idea era sustituir a los videoclubes —¡uy! ¿se acuerda de ellos?— y no tener que salir de casa para rentar películas. Funcionó muy bien por un tiempo, hasta que los genios de Netflix se dieron cuenta de que, en vez de andar pagando los derechos para poder transmitir películas —en su mayoría algo viejitas— era mucho más rentable producir su propio contenido. Así que se arrancaron haciendo series a lo loco… y ahora fíjese usted cuántas hay. Les ha funcionado tan bien el sistema que ahora se producen primero los programas para los streaming y luego se venden a la televisión abierta. O sea que la cosa ahora está al revés.

Bueno, dirá usted: “¿…y las palabras?” y yo le digo que tiene usted toda la razón. La palabra “serie” define a un conjunto de cosas que están una después de la otra y que todas tienen algo en común, es decir, se relacionan. Por ejemplo, tenemos una serie de foquitos de Navidad, que son todos muy parecidos —si acaso cambia el color— y están seguiditos. De la Revolución Industrial nos queda hasta nuestros días la producción en serie, que es el eficiente método por el que se fabrican rápidamente los productos, todos igualitos, uno tras otro. Y cuando vemos a algo diferente, que está hecho con mucho esmero, decimos que es algo “fuera de serie”, precisamente porque se distingue de la similitud que tienen entre sí los fabricados en serie.

En estas series de televisión que le platico, muchas veces el malo de la historia es precisamente un “asesino en serie”, y lo llaman así porque le da “matarile” —asesina— a una persona y luego a otra y a otra, hasta que los buenos lo detienen… a veces… en el último capítulo. Ya que lo mencionamos, ¿qué es un capítulo? Ah, pues es cada parte en la que se divide una serie. Muy bien, pero ¿se dice capítulos o episodios? Aprovechemos para analizar las palabras de una vez: “Capítulo” lo hemos sacado directamente de la escritura, específicamente de los libros porque éstos se dividen en eso: en capítulos. Viene del latín capitulum que significa “encabezado” —casi todo lo que vemos con “cap-” viene “de cabeza”— y lo entendemos porque en cada inicio de las partes de un libro se pone un encabezado, que es el título del capítulo. Se pasó luego el término de capítulo a la serie de televisión —como si fuera el libro— pero también podemos llamar “episodio” a cada parte en que se divide la serie. La palabra “episodio” viene del griego episodion y originalmente significa: “intermedio de una tragedia”; era ésta la parte de en medio de las tragedias griegas, donde pasaba todo lo bueno y los protagonistas hacían toda la acción, porque antes de la parte del “episodio” estaban el prólogo y el párodo, mientras que después estaban los estásimos y el éxodo. En otro momento, si usted gusta, le platicaré sobre estas palabras griegas.

Ahora me despido de usted porque este episodio ya se acabó, pero la serie continua, ¿vale?

PREGUNTA DEL PÚBLICO. Dámaris Espinosa: ¿Cuál es el gentilicio de los nacidos en Guadalajara? ¿Tapatíos?







RESPUESTA: Sí, ya está aceptado como gentilicio, además de “guadalajarenses” y “guadalajareños”.









AHORA PREGUNTO: La palabra de hoy es cloaca. ¿Qué es una cloaca?





a. Un lugar sucio

b. Un muro

c. Un tipo de ave

d. Un sonido que emiten ciertas aves







RESPUESTA a. La cloaca es un conducto de aguas inmundas y en general, un lugar sucio.







Me retiro con esta frase: la primera ley natural debería ser esta: perdonarnos mutuamente nuestras tonterías. ¿Cómo dijo? Hasta el próximo episo