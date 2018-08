¿Cómo dijo?

El clásico regreso a clases

¡Empieza la locura! El drama para levantar temprano a los niños, que se bañen y se cambien para que estén listos a la hora de salir.

Este es el clásico regreso a clases… y digo “clásico” porque uno de tantos significados que tiene esta palabra es “algo típico o característico". Pues fíjese que el sustantivo “clase” y el adjetivo “clásico” tienen el mismo origen: vienen de latín classicus que se refería a cualquier escritor o intelectual importante. Como en la enseñanza era —y es— preferible tener a autores de primera categoría o clase para que enseñen. Con el tiempo la palabra clase se empezó a utilizar para definir a un grupo de alumnos reunido para recibir conocimientos. “Ese muchachito no te conviene… No es de nuestra clase. Se refiere obviamente a la clase social. Todas estas palabras que le he mencionado vienen del mismo latín classis que en su significado original era “convocar” y eso era lo que hacían los romanos: convocaban a las personas para reclutarlas para la guerra y los clasificaban según ciertas características como la edad por ejemplo. También fueron ellos quienes “promovieron” por todos lados a la escuela como una institución y que el educar fuera una profesión. Ya que andamos en la escuela… Digo, o sea con la palabra “escuela”, le platico que ésta viene del latín schola, que es uno de los vocablos que más se ha extendido en el mundo; usted se dará cuenta porque en una gran cantidad de lenguas, la palabra “escuela” es muy similar: school en inglés, scuola en italiano, école en francés, scoala en rumano… y así nos podemos ir con muchas otras lenguas y la palabra cambia muy poco de una a otra. Ya le comenté que escuela viene de schola pero esta palabra latina viene desde el griego scholé que significa… ¿Qué cree usted?

Pues significa “ocio, tiempo libre”. Permítame y le explico: lo que pasa es que en la antigüedad, la etapa real del aprendizaje se asociaba con el ocio: jugar para adquirir experiencia, aprender en libertad para cultivar el espíritu.

¡Órale, qué avanzados los griegos! Sí, fíjese… Porque filósofos tan importantes como Aristóteles desde entonces ya hacían una distinción muy clara entre el descanso y trabajo —lo que es necesario para vivir— y la importancia del ocio, que es necesario para vivir bien.

CONSULTORIO VERBAL

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Perla Rodríguez: Me dicen que “completamente gratis” es un pleonasmo.

RESPUESTA: Para que algo sea gratis necesita ser completamente gratis. Si pagas un centavo por eso, ya no es gratuito. Entonces el adverbio completamente es inútil.

Con decir gratis es suficiente.

AHORA PREGUNTO: El ají es una planta que en México conocemos con otro nombre… ¿Qué es el ají?

a.- Cebolla

b.- Ajo

c.- Pimienta

d.- Chile

RESPUESTA: d. El ají es lo que nosotros conocemos como chile.

Me retiro con esta frase: No labra uno su destino, lo aguanta. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.





mail: comodijo2@hotmail.com

twitter: @comodijo