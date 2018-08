¿Cómo dijo?

La fuerza de la zona de confort



Existe una creencia, impulsada fuertemente por la industria del consumismo, que sostiene que el ser humano no debe conformarse nunca con lo que tiene ni con lo que es. Ésta dice que debemos buscar siempre maneras de superarnos subir de nivel, tener más, ser más... que nos salgamos de la ZONA DE CONFORT porque de lo contrario estaremos condenados a una vida de mediocridad porque así es la única manera de alcanzar el éxito y, por supuesto, la felicidad.





Yo lo veo un poco diferente y si me lo permite, quisiera compartirle a usted mi punto de vista al respecto. A mí me encanta la zona de confort, es en la que yo me siento a gusto con lo que hago, me conecto con mi pasión y con el propósito de la vida. Hago lo que estoy destinado a hacer sin que me fastidie el exigente ego —que siempre quiere más dinero, fama, poder, etcétera— y curiosamente me vuelvo más productivo y me siento verdaderamente feliz. Estando en esa mentalidad entiendo que lo que necesito llegará justo en el momento adecuado… y fíjese que sí llega.



La palabra «confort» viene del inglés comfort y ésta proviene del latín «con» + «fortare», un derivativo de «fortis» que significa «fuerte». «Confortare» es lo que te HACE FUERTE. Es la fuerza que encontramos dentro de la zona de confort, en la que se llega a entender que la felicidad poco tiene que ver con el dinero, con tu puesto de trabajo o con el reconocimiento obtenido. «Confort» también significa «estar cómodo», ¿y por qué nos negamos la oportunidad de vivir cómodamente? No hay metas en el final; la felicidad es la vida y la vida es hoy.

Es claro el sentido que se le da a la famosa zona de confort con el propósito de motivar a la superación personal, querer siempre alcanzar más sugiriendo que si llegamos a ese estado en el que finalmente estás cómodo no seguirás adelante y te instalarás en la mediocridad, pero a mí me parece un razonamiento equivocado.

La demanda social nos exige “no conformarnos” porque entonces nunca conseguiremos nuestras metas, debemos estar intranquilos para avanzar. Es una postura un tanto egoísta y muy materialista, en la que la felicidad siempre está al servicio del afán de conseguir más: “nunca te conformes”.

El gozo de la vida está en el aceptar quienes somos porque eso es más que suficiente para merecer amor y conexión con los demás.

Es necesario inspirarnos y actuar, porque la zona de confort no implica el “no hacer” sino ser y brillar, permitirnos ser vistos como realmente somos. Si somos honestos con nosotros mismos podremos estar cómodamente siendo lo que siempre hemos querido ser.

¿Consideraría usted así a la famosa zona de confort?





PREGUNTA DEL PÚBLICO: Vielmina Gutiérrez pregunta: ¿Cuál es el plural de las palabras álbum, té y menú?

RESPUESTA: De álbum: álbumes; de té: tés y de menú: menús.



AHORA PREGUNTO: ¿Qué significa la palabra arredrar?

a.- arrastrar

b.- arrollar

c.- amedrentar

d.- debilitar



RESPUESTA: c. Arredrar es amedrentar, causar temor.

Me voy con esta frase: El instinto social de los hombres no se basa en el amor a la sociedad sino en el miedo a la soledad. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.