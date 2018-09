¿Cómo dijo?

Los curiosos nombres de los peces



Me han invitado para ir a pescar en numerosas ocasiones. Desde pequeño acompañaba a mi tío y mis primos a las presas que están cercanas a nuestra casa y yo iba; me tenían que prestar una caña —una que no fuera difícil de usar—y me preparaban el anzuelo porque yo no sabía cómo hacerlo. Luego me explicaban —más o menos— cómo lanzar el anzuelo. Y ahí me dejaban toda la mañana, sentadito en una piedra, lance y lance el anzuelo, pero nunca pesqué absolutamente nada, en ninguna de las muchas veces que fui.



Ya de grande, la cosa es diferente: ya no me quedo sentado en una piedra, ahora llevo mi cómoda sillita o nos subimos a un barco, pero de pescar, ¡nada! Jamás he pescado un pez en mi vida. ¡Bueno, no importa! La verdad es que la pesca no es lo mío, pero lo que sí se me ha dado un poco mejor es la pesca de palabras… ¡esas sí caen en mis redes!

La mayoría de las veces que los demás pescaban —yo no— lo que sacaban del agua eran robalos, así se llama un tipo de pez muy común que tiene la boca grande y la cabeza de punta. Luego me explicaron que hay muchísimos tipos de robalos y a mí me llamó la atención el nombre. Se llama “robalo” pero también es aceptado “róbalo”, cambiándole el lugar del acento para convertir en esdrújula a esta palabra, que así, más que nombre de pez, parece una sugerente invitación para los “amantes de lo ajeno”.

La palabra original de robalo —y róbalo— era “lobarro”, luego la palabra hizo metátesis —es decir, se intercambiaron de lugar algunas de sus letras—y de lobarro terminó en robalo. Con un poquito de imaginación notamos la familiaridad con “lobo”, que aparte del mamífero canino, designa también a un tipo de pez escualo comestible que mide alrededor de dos metros. El caso de otro pez muy conocido, la lobina, también nace del nombre “lobo”.

En Mazatlán, Sinaloa hay una avenida muy conocida que se llama Camarón Sábalo —algunos le dicen “sabalo” pero no es correcto— y le confieso que nunca he sabido porque a un camarón le ponen nombre de pez; porque el sábalo es un pez de color entre azul y verde, famoso porque en verano se mete a los ríos para desovar, o sea para soltar sus huevos… para que luego nazcan sus hijitos pececitos —así se escribe el diminutivo: pececito, siempre con “c”—. Sábalo viene de la palabra celta sabalos y ésta es un derivado de samos que significa “verano” —por aquello que ya le expliqué de los huevos—, de ahí los ingleses tomaron la raíz y formaron su palabra para el verano: summer.

Bagre es el nombre de un tipo de pez que —como casi todos los demás— tiene muchísimas variantes; no es igual un bagre europeo que uno americano, cada uno tiene características distintas aunque sean de la misma familia. Igualmente, en la palabra “bagre” encontramos muchos significados distintos. En países latinoamericanos como Venezuela, Argentina, Colombia y otros, un bagre es una “persona fea”, pero lo que se dice “fea con efe de foco fundido”. En Guatemala, un bagre es una persona ruin y despreciable. En algunos sitios, “bagre” también tiene el significado de “prostituta”, y a los que frecuentan este tipo de “actividades recreativas” les llaman “bragueros”. Por favor, no confundir con “braguetero” que esa mejor se la comento en otra ocasión.

Uno de los nombres que más me llama la atención es el pez “albur”… así se llama y no es porque el pececito se arranque diciendo palabras de doble sentido. El pez albur es el “mujól”, un pez portugués que también es comestible y que tiene otros nombres como: múgil, corcón, pardete, muble lisa, capitón y cabezón…

¡Ah, con razón lo del albur!

Consultorio Verbalcomodijo2@hotmail.comTwitter: @comodijo

PREGUNTA DEL PÚBLICO: César Flores me pregunta: ¿Es correcto usar la expresión “más mejor”?

RESPUESTA: No. La expresión “más mejor” se considera incorrecta, porque “más” es un adverbio que se usa con adjetivos comparables, pero “mejor” es el grado extremo de bueno. Solamente hay uno que es el mejor.

AHORA PREGUNTO: El verbo ahora es escindir. ¿Qué significa escindir?

a.- Huir b.- Dividir c.- Escapard.- Multiplicar

RESPUESTA: b. Escindir es cortar, separar, dividir.

Me retiro con este pensamiento:Es mejor no creer en nada que creer en lo que es falso. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.