¿Cómo dijo?

Para saber lo que significan esos nombres



¿Dónde vives? Le pregunté al taxista que me trasladaba en la Ciudad de México. Yo vivo en Azcapotzalco pero soy de Tlalnepantla. Me dejó en Coyoacán en donde tenía yo mi cita y me quedé pensando sobre el significado de cada uno de los nombres que han conservado esos lugares desde hace siglos.

Tenochtitlán sabemos que era una ciudad muy importante y el significado de su nombre —en el idioma de la época— es también muy conocido: “lugar de las tunas sobre piedras”.¿Usted sabe qué es un cucurucho? Así es, un papel o cartón en forma de cono para poner dulces. Pues al sur de la ciudad está Copilco cuyo nombre significa “en el cucurucho” porque se refiere al cerro que tenía la forma de un cucurucho. Es el mismo caso de Chapultepec, que es “el cerro de los chapulines” y Ecatepec que es “el cerro del aire”.

La Calzada de Tlalpan nos lleva a esa población que fue la primera establecida sobre tierra firme del lado sur del valle y su nombre proviene de tlalli y pan que significan “tierra” y “sobre”, respectivamente. Entonces fácilmente deducimos que Tlalpan significa “lugar sobre la tierra”. Posteriormente vino Tetepan, que quiere decir “lugar sobre el cerro”.

En todas las ciudades no falta la colonia —o colonias— que se llama Anáhuac, que quiere decir “junto al agua”. Tacubaya significa “lugar donde tuerce un arroyo” y Cuajimalpa se refería a un pueblo donde se cortaba y labraba la madera y significa “en el astillero”.

El nombre del lugar conocido como Xoco, es una forma abreviada de Xocotitlán que seguramente era un lugar muy bello pues su nombre significa “entre los árboles frutales”. Todo esto lo investigaba yo mientras estaba en Coyoacán, que me di cuenta que este nombre significa “el lugar del coyote flaco”.

Esa misma tarde llegué a un reconocidísimo establecimiento donde venden café —algo caro para lo que es— y pedí un té helado. Al pedir un popote —ese tubito de plástico que sirve para sorber bebidas— me dijeron que ya no tenían porque dañaban al planeta. Bueno, pues todo sea por el bien del mundo y a tragos me tomé el té, mientras encontraba en la pantalla de mi celular que la palabra popote viene de popotl que expresa abundancia y el popote originalmente es el tallo de una planta gramínea con cuyo tallo se fabricaban escobas. Fíjese.

Tlalnepantla está compuesto por tlalli que es tierra y nepantla que significa “en medio de”, o sea que Tlalnepantla es el lugar que está en medio de la tierra. También encontré a Topilejo, que es el diminutivo de topil: “el que tiene la vara de la justicia” o sea, el alguacil… ¡la ley, pues!

Azcapotzalco es “el lugar en el que abundan las hormigas”, Tulyehualco es una descomposición de Tulyahualco o de Tuyahualco que se refiere a lo que está “en los muros del tule”. Zacatenco significa “al lado del zacate” y Xochimilco me encanta porque se compone de xóchitl, flor y milli que es el lugar donde se cultiva algo, o sea que Xochimilco es “el lugar en el que se cultivan las flores”. Ese lugar me faltó visitarlo… lo dejaré para la próxima.

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Gaby Rdz. No sé si se debe decir “interperie” o “intemperie”.





RESPUESTA: La palabra que usted cita proviene de la palabra tiempo, por lo tanto, lo correcto es intemperie. Significa “desigualdad de tiempo” y la frase “a la intemperie” significa “a cielo descubierto, sin techo.





AHORA PREGUNTO: La palabra es parihuela. ¿Para qué sirve una parihuela?





a.- Para aderezar ciertas comidas.

b.- Para injertar ciertas plantas.

c.- Para trasladar cierta carga.

d.- Para curar ciertas enfermedades.





RESPUESTA: c. La parihuela es un artefacto compuesto por dos varas gruesas y unas tablas atravesadas sobre las que se coloca una carga para llevarla entre dos personas.





Me retiro con esta frase: La manera en que una persona toma las riendas de su destino es más determinante que el mismo destino. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.