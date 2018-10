¿Cómo dijo?

Se dice muerto, no morido



Es una de nuestras costumbres mexicanas más conocidas en el mundo: la celebración del Día de Muertos. Desde antes de que los españoles tuvieran la ocurrencia de conquistarnos, nuestros antepasados ya tenían sus propias celebraciones para recordar a los “difuntitos”, como ha quedado evidenciado en el calendario mexica, donde están plasmadas diferentes fechas para este tipo de celebraciones.



Luego llegaron los evangelizadores y nos repartieron “evangelizazos” —palabra inventada— a todos; así se fue estableciendo la fecha de celebración el dos de noviembre, aunque ya sabe usted que en realidad son dos días: el primero y el segundo de noviembre, ya que el primero es el Día de Todos los Santos y el segundo es el Día de los Fieles Difuntos.

Al final, se combinaron las creencias espirituales y religiosas para crear esta celebración que sigue hasta nuestros días, si acaso cada vez con mayor fuerza. Del Día de Muertos hay mucho de qué hablar. Por ejemplo: de la costumbre de hacer un altar de muertos para recordar a nuestros seres queridos; o de la tradición ancestral de usar la flor de cempasúchil —también cempasúchil o cempasúchitl— como guía para indicarles a las almas el rumbo que deben tomar para llegar al hogar, gracias a su brillante color que simboliza el resplandor del sol, origen de todo para nuestros antepasados.

La fascinación por los temas mortuorios, o sea de la muerte nos permite a los mexicanos disfrazar el miedo que realmente nos da el hecho de que a la “huesuda” se le ocurra un día venir por nosotros y llevarnos al más allá… y se nos “frunce” hasta el entrecejo nada más de pensarlo, aunque sepamos bien que si algo tenemos seguro en esta vida, es la muerte.

Todas estas costumbres y formas “amables” de ver a la muerte con humor también nos estimula nuestro ingenio y en el idioma surgen frases simpáticas y a veces un poco pícaras sobre el escabroso tema.

Las frases más comunes son las que usamos para decir que alguien se murió: “Ya se lo llevó la flaca”; “ya colgó los tenis; “ya entregó el equipo” o “ya chupó faros” son buenos ejemplos. “El muerto al pozo y el vivo al gozo” es una de estas frases que critica a los que olvidan muy pronto al fallecido y se preocupan más por los beneficios que recibirán, como una buena herencia, por ejemplo. Otra frase parecida es: “el muerto a la sepultura y el vivo a la travesura”.

Otras frases en las que incorporamos a la muerte son: “El muerto y el arrimado, a los tres días apestan”; “A mí que ni me cuelguen ese muertito”; “No estaba muerto, andaba de parranda”; “De gordos y tragones están llenos los panteones”; “Te haces como la mamá del muerto, haces que lloras para no dar café”; “Buen amor y buena muerte, no hay mejor suerte”.

Si de algo podemos estar seguros, es de que: “en este mundo matraca, de morir… ¡nadie se escapa!”

¿Qué otras frases de muertos conoce usted?





PREGUNTA DEL PÚBLICO. Saraí Hernández pregunta: ¿Cómo se le llama a una persona que sabe leer y escribir pero que no le gusta leer?





RESPUESTA: No conozco que exista algún nombre específico para la persona a la que no le gusta leer.





AHORA PREGUNTO: Llega usted a vivir en una casa nueva pero se enfrenta con el problema de que el agua es salobre… ¿qué significa eso?





Que está sucia.

Que tiene mucha sal.

Que no tiene sales minerales.

Que no tiene sabor.





RESPUESTA: b. El agua salobre es la que tiene un alto contenido en sal.





Consejo para terminar: Nunca vayas a consultar con un médico cuyas plantas en la sala de espera estén secas. ¿Cómo dijo? ¡Hasta mañana!