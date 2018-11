¿Cómo dijo?

Cuando se inventó el gas

“¡Viejo, conéctame el calentador porque ya está haciendo frío!” le dice la señora a su esposo, quien le conecta el calentador, pero como éste es de gas —el calentador, no el esposo— luego la señora ni lo prende porque le da miedo que vayan a explotar en la noche o que suceda alguna otra desgracia. Y bueno, sí es cierto que hay que tener cuidado con los calentadores y en general con todo lo que tiene que ver con el gas, porque éste es un caos.

Literalmente, el gas es caos. A ver, ¿cómo? Sí, mire: la palabra gas fue inventada por un médico que también le sabía a la química —¿o era al revés?— llamado Juan Batista Van Helmont. Nuestro amigo Juanito, un buen día —allá por 1640— se interesó mucho por la química y empezó a experimentar con el ácido carbónico y el sulfhídrico. En sus experimentos vio que, en ciertas reacciones, de repente se desprendía un… un algo —porque todavía no existía el término “gas”— en forma de aire, pero no era aire, así que el buen Juan anotó en su libretita:

“A este aire, desconocido hasta el momento, lo llamó con el nuevo nombre de gas, que ni puede ser encerrado en recipientes, ni ser reducido a un cuerpo visible, a no ser extinguida su fuente”.

¿De dónde sacó la idea de ponerle “gas” al gas? Pues porque nuestro amigo médico inventó esta palabra a partir de “caos”, una palabra que nosotros conocemos como “desorden” pero que en la filosofía griega se usaba más específicamente para designar a una “masa de materia sin forma”. Entonces, agarró a la palabra “caos” y le metió por ahí la raíz indoeuropea gheu que significa “estar abierto” o “bostezar”. ¡Y le salió el gas! Digo, la palabra… así la inventó.

Como es una palabra corta y fácil de pronunciar y aprender, se propagó tan rápidamente como el gas mismo y en todas las lenguas se escribe casi igual: en inglés e italiano es igual que en español; gaz en portugués y francés; gasu en ruso, etcétera. Luego, como pasa normalmente en cualquier lenguaje, ésta le dio origen a otras palabras, como “gasolina”, que al gas le añades la partícula “ol” que sirve para nombres de aceites (óleo) y al final “ina” que se usa para nombrar químicos, como es el caso de la vitamina, proteína y melatonina. La gasolinería o gasolinera son palabras que nacen de la misma raíz.

Pasó el tiempo y los mexicanos —como solemos hacerlo— creamos frases diferentes con el término. “Oye, ya no he visto a Blanquita en la oficina…” “Ya no viene porque ‘le dieron gas’”, o sea que ya despidieron a la pobre de Blanquita… o eso espero, porque “darle gas” también es una frase que usamos cuando a alguien le “dan chicharrón”… lo asesinan, pues. Y pobre Blanquita, si acaso era medio gacha en la oficina, tampoco es así como para matarla.

Son las doce de la noche y el niño anda inquieto y no se quiere dormir. “Todavía trae mucho gas”, dice la mamá, refiriéndose a que el chamaco no se duerme porque trae toda la energía. “¡El gaaaaaas!” grita el gasero cuando pasa por la calle, a ver si alguien desea que le rellenen el tanque… del gas, por supuesto. Y cuando alguien experimenta flatulencia y tiene que liberar la presión de su tubo digestivo, podemos decir que “se echó un gas” o un “gasecito” para que no se escuche tan feíto.

Y más vale que aquí le corte a mi gas porque ya se me acabó este espacio.

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Gustavo Rentería me envía la pregunta: ¿Se le puede decir dentrífico a una pasta de dientes?





RESPUESTA: No, está mal escrita. La palabra correcta es dentífrico para referirse a la pasta dental.





AHORA PREGUNTO: ¿Sabe usted qué es el denuedo?





a. Superioridad

b. Gracia

c. Valor

d. Temor





RESPUESTA: c. Denuedo significa valor, esfuerzo, brío.





