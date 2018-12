¿Cómo dijo?         

Los jóvenes, ¿destrozan el idioma?









Hace un par de meses estaba en la Feria del Libro de Monterrey y se me acercó una señora con un severo rostro de preocupación y me dijo: “Señor Ricardo, oiga, yo sé que usted sabe mucho del lenguaje, ¡ayúdeme por favor! ¡Ya no sé qué hacer! Mire, es que mi hijo, en la escuela va a pasar de secundaria a preparatoria y escribe muy mal. Ya he visto cómo escribe en las redes sociales, en el WhatsApp, ¡escribe ‘que’ con k! No, señor Ricardo, estoy tan preocupada que mi hijo sea un burro para escribir… es más, ni siquiera escribe bien la palabra ‘burro’… ¿Qué hago señor Ricardo?”

Mire señora, lo primero que tiene que hacer es calmarse, por favor, cálmese, respire, porque si no le va a dar un infarto. Lo que pasa con su hijo es relativamente normal y siempre ha pasado que los jóvenes prefieran comunicarse entre ellos con su propio código, porque entre ellos se entienden y se comunican bien. Ahora con las redes sociales eso es mucho más frecuente que antes y los chavos siempre se están comunicando, entonces a veces se comen letras por escribir rápido o se inventan palabras.

No se mortifique y yo le recomiendo que tampoco lo obligue a escribir bien, porque ¿sabe qué? yo creo que su hijo no le va a hacer caso. Mejor motívelo a descubrir más del lenguaje, acérquelo a los libros, lea usted con él y demuéstrele que el lenguaje le va a servir mucho más que sólo comunicarse con sus amigos por WhatsApp. Con el lenguaje puede crear, hacer un poema para enamorar a la chava que le gusta o describir con todo detalle un proyecto que a lo mejor lo hace millonario. Esas son solo algunas de las muchas ventajas que nos ofrece el conocer bien a la mejor herramienta de la comunicación que es el lenguaje.

Más tarde, en la misma Feria del Libro, se me acerca un señor de edad un poco avanzada y me dice: “Tenemos que salvar a nuestro bello idioma, Ricardo; los jóvenes lo están destrozando…” Yo le dije: señor, mire, yo le puedo garantizar que al lenguaje no le va a pasar nada. Probablemente usted lo dice porque cree que para hablar bien es necesario hacerlo muy rebuscadamente, pero yo pienso que el utilizar adecuadamente al lenguaje es una decisión personal.

Además, el lenguaje es un ser vivo y evoluciona, cambia constantemente y eso es lo que lo hace maravilloso e interesante. Así que hay que disfrutarlo, saborearlo y divertirse con él —con el lenguaje—, conocer sus curiosidades y dejarse asombrar por las grandiosas historias que nos cuenta.

¿Usted qué opina?

PREGUNTA DEL PÚBLICO: ¿De dónde viene la palabra gratis? ¿Se dice “de gratis”? Andrea Ibarra nos pregunta.





RESPUESTA: La palabra gratis proviene de gratia que significa gracia en latín y se usa para algo que se hace solo por amabilidad y no a cambio de pago. No se dice “de gratis”, solamente “gratis” o “gratuitamente”.





AHORA LE PREGUNTO: De acuerdo con el significado original de la palabra, un matarife se dedica a:





Sembrar plantas

Matar reses

Vender carne

Controlar plagas





RESPUESTA: b. Matarife se le llama al encargado de matar reses.





Frase de lógica demoledora para terminar: ¡La confusión está clarísima! ¿Cómo dijo? ¡Hasta la próxima!