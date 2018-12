¿Cómo dijo?         

Roma no se hizo en un día









En mis años de juventud, me acuerdo bien de aquellas veces cuando visitábamos la Ciudad de México, íbamos a casa de mi tía Ana, que estaba en la colonia Roma. Me daba la impresión de que ella —mi tía— sentía como que ella era muy distinguida y que tenía mucho dinero, porque nada más hablaba de eso: de las familias “acomodadas” de México y cosas que tenían que ver con el dinero. Yo veía su casa y pues no se me hacía lo más lujoso del mundo, pero de lo que me acuerdo, probablemente muchos años atrás había sido probablemente una mansión.

Ya cuando estaba yo más “crecidito”, aprendí que esa colonia —la Roma— era muy antigua. Alguien me explicó alguna vez que es una colonia que fue fundada allá al principio de los años 1900 y que hasta sus anchas calles estaban diseñadas así con el objetivo de que los carruajes de la gente de alta sociedad circularan por ahí.

Gracias a que es una colonia muy representativa de la capital de nuestro país y que a través de las décadas y los siglos mucha gente ha vivido en ella, genera una gran nostalgia el recordar cómo era antes, ya que en la actualidad se ha modernizado mucho en sus construcciones, pero aun se conserva parte de esa arquitectura mixta que refleja cada una de las épocas que ha sobrevivido.

Roma, sabemos todos, es la capital de Italia. Cuenta la famosa leyenda que la ciudad de Roma fue fundada por Rómulo y Remo, los gemelos que fueron abandonados en el río Tiber y que luego los encontró una loba llamada Luperca, quien cuidó de los hermanitos, los amamantó y así se criaron.

Una persona de Roma es un romano. ¿Y el romance? Ah, pues alguno dirá que es una relación amorosa apasionada entre dos personas. Pues sí —diría yo— pero también acuérdese de la lengua romance.

La nuestra es una lengua romance… y dice uno: ¡Ay sí, mucho romance! Bueno, el concepto que tenemos ahora de lo romántico es muy diferente al de sus orígenes. Las lenguas romances o románticas no se llaman así porque sean propias para la intimidad sino porque provienen de los antiguos romanos… los romanos de Roma.





¿Entonces por qué la madre de nuestra lengua se llama latín? ¿Por qué no latón o lámina acanalada? Los primeros romanos vinieron de la región del Lacio… y los del Lacio, pues eran los latinos y su lengua el latín. Las raíces de nuestro español, en un 75%, son de origen latino. Los latinos (romanos) fueron conquistando otros territorios y con ellos viajó y se transformó el lenguaje, hasta que surgió el español que nos llega hasta nuestros días.





Hay muchísimo que se puede decir de Roma y yo lo que quiero ahora es compartirle algunas frases conocidas que usamos con esta palabra:





“Todos los caminos conducen a Roma”.

“Roma no se hizo en un día”.

“Nadando se llega a Roma”.

“Quien lengua saca, a Roma va”.





¿Qué otras frases conoce usted?





Consultorio Verbal comodijo2@hotmail.com Twitter: @comodijo





PREGUNTA DEL PÚBLICO: Mayra de la Cueva: ¿Cómo debe decirse, día uno de mayo o día primero de mayo?





RESPUESTA: Gramaticalmente ambas formas son correctas:





AHORA PREGUNTO: Chilpayate es una palabra de origen náhuatl y se refiere:

A un bebé

A un maguey

A un dulce regional

A una persona obesa





RESPUESTA: A. Chilpayate es un bebé, un niño pequeño.





Me retiro con esta frase: El tiempo es un gran maestro que arregla muchas cosas. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.