¿Cómo dijo?        

Dame más gasolina









Ya lo dijo un célebre reguetonero —o sea, los que cantan reguetón—: a mí me gusta la gasolina… dame más gasolina. Probablemente, en su gran capacidad analítica, este cantante se refería a que la gasolina es un elemento indispensable para el buen desarrollo de este y cualquier país. Bueno, la gasolina y en general los combustibles, porque también existe el diésel que utilizan los camiones. ¿Por qué es tan importante? Pues porque sin combustibles, no hay manera de que se mueva la gente y los bienes de un lado a otro, lo que afecta severamente a la economía.

Ya en una ocasión anterior le comentaba sobre la palabra gasolina: al gas le añades la partícula “ol” que sirve para nombres de aceites (óleo) y al final “ina” que se usa para nombrar algunos compuestos químicos. El diésel, en cambio, se llama así en honor a quien inventó el motor que usa este tipo de combustible: Rudolf Christian Karl Diesel es su nombre y francés su origen.

Ya que andamos en estos “fuegos”, puede estarse preguntando usted sobre una duda muy común: ¿se dice “flamable” o “inflamable”? Esto me recuerda a la historia de algún tipo que al ver uno de esos enormes camiones tanque que llevan gasolina a las gasolineras, un día se le ocurrió que aquel letrero estaba equivocado, porque decía INFLAMABLE y eso —según ese tipo que por lo visto no sabía nada al respecto— quería decir que NO se podía incendiar. Entonces el tipo empezó a hacer labor para que a los camiones tanque les cambiaran el letrero y en vez de decir inflamable, que dijera flamable.

Lo que nuestro “amigo” no sabía es que la partícula “in” puede indicar dos cosas: “en contra de…” o “dentro de…” y en el caso de la gasolina está indicando que es un producto que puede “envolverse en llamas”… Entonces INFLAMABLE es correcto… y la palabra “flamable” no existe en español, solamente en inglés… y es con doble eme.

Oiga, ¿usted sabe qué es el huachicolero? Seguramente lo ha visto mucho en tiempos recientes, sobre todo en medios de comunicación. El huachicolero es el que se roba la gasolina ordeñando los ductos por los que ésta pasa. ¡Pero qué palabra tan extraña! Pues tiene razón, y gracias a la excelente investigación de mi amigo Arturo Ortega Morán, tenemos una buena idea de dónde nació esta palabra.

Según Arturo, la palabra proviene de guachicol, que es una palabra modificada por los mexicanos para designar a una bebida alcohólica que ha sido diluida —ya sabe, para “optimizar” las ganancias al venderla— y que ésta —guachicol— a su vez proviene de un término francés gouache, que eran ciertas pinturas que se diluyen para que rindan más. Así, las pinturas diluidas se dice que están preparadas “a la guach”; luego al alcohol diluido se le llama guachicol y luego a la gasolina diluida también se le llama así, para luego extenderse el término para nombrar al que se roba la gasolina. Así, nace el guachicolero o huachicolero.

Ya no se la roben, no sean… huachicoleros.





Consultorio Verbal comodijo2@hotmail.comTwitter: @comodijo

PREGUNTA DEL PÚBLICO: ¿Qué significa hebdomadario? pregunta Paco Gracia.





RESPUESTA: Significa semanal.





AHORAPREGUNTO: La bugambilia es una enredadera tropical americana que da unas flores muy coloridas. ¿Por qué cree usted que la bugambilia se llame así?

En honor de un explorador francés llamado Louise Antoine de Bougainville que fue el que la llevó a Europa.

Porque bugambilia en un dialecto africano significa “el que da flores rojas”.

Porque se cultivaba originalmente en una isla inglesa llamada Bugan Ville (la villa de Bugan).

Porque proviene de un vocablo latino que significa “enredadera”.





RESPUESTA: a. La bugambilia se llama asíen honordel explorador francés Louis Antoine de Bougainville que fue quien la llevó por primera vez a Europa.









Regla para terminar: El embarazo es la única excepción que no confirma la regla. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.