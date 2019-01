¿Cómo dijo?        

El nombre del lugar



Hay de topónimos a topónimos… bueno, primero que nada y por si usted no lo supiera, el topónimo es el nombre, no de un topo, sino de un lugar. Topónimo es una palabra que viene del griego: tópos que significa “lugar” y ónoma que significa “nombre”.



Algunos nombres de ciudades te hacen pensar que describen ese lugar; por ejemplo, en Aguascalientes, pues debe haber muchas aguas calientes, ¿no? Pues no necesariamente. Entonces resulta que en Buenos Aires —en Argentina— tampoco hace unos aires muy buenos. En este caso específico, resulta que la capital argentina no tiene relación meteorológica alguna, sino que se le bautizó así en honor de Santa María de los Buenos Aires, que era la protectora de los marinos, una santa a la que le rezaban ellos devotamente porque si no había aire las velas no se impulsaban y el barco no se movía. Era tan lógico como que ahora resultara una Santa Juanita de la gasolina o Santa Marta del diésel.

Luego salió peor cuando nos damos cuenta de que Santa María de los Buenos Aires tampoco se relaciona con los aires o los vientos sino que se ubica en la Isla de Cerdeña, porque en la época precristiana existían ahí unos baños termales denominados los balnearios —en latín balnearia— que luego pasaron de ser Balnearia a Bonaria y ya perdido el antiguo significado, el nombre se convirtió de Bonaria en Buenos Aires. O sea que, de aires, en realidad no tiene mucho.

Si le digo “Puerto Rico” ¿se imagina una ciudad o un país? Pues ahora es un país, pero mucho antes, Puerto Rico era la capital y San Juan era el país. El tremendo error de un cartógrafo hizo que se intercambiaran los nombres y así se quedaron… y ni modo de andar cambiándolo ahora. Es un caso parecido el de Río de Janeiro que se llama así también por un error. Río de Janeiro quiere decir Río de Enero pero su descubridor se equivocó porque cuando lo encontró estaban en marzo de 1565. Por cierto, Brasil se llama así porque en su suelo abunda el palo de Brasil, un árbol de madera roja, tan roja como la brasa, a lo cual debe su nombre.

Si tratáramos de traducir los topónimos del inglés, en algunos casos, ¡sería un desastre! Con North Carolina no hay problema porque pasa a ser Carolina del Norte y ya; pero Hollywood tendría que llamarse Acebal. ¿Cómo dijo? “Acebal” o “Bosque de los Acebos”. Es que Holly en español es un árbol que se llama acebo y wood pues es madera o en este caso bosque.

En la frontera entre México y Estados Unidos a la altura de las Californias hay dos ciudades que intercambiaron nombres: del lado mexicano está Mexicali, palabra formada por los nombres de México y California y del lado estadounidense está Calexico, una palabra formada por los nombres de California y México.





¡Mire qué cosas!





Consultorio Verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO: ¿Es correcto decir “dame un poquito de azúcar” aunque el azúcar sea un nombre femenino? María Gaytán.





RESPUESTA: El azúcar admite ambos géneros. Puede ser la azúcar o el azúcar. Lo correcto es decirlo así, como usted lo propone: “dame un poquito de azúcar”.





AHORA PREGUNTO: Usted le dice a una chica que es muy guapa. La muchacha va y consulta el diccionario etimológico, investiga así el origen de la palabra, regresa con usted y:





Le da una cachetada.

Le da las gracias.

Le pregunta por su mamá (por la mamá de usted).

Le advierte que ella es soltera.





RESPUESTA: Originalmente guapa quiere decir proxeneta y proxeneta es lo que nosotros llamamos una alcahueta, la que interviene mañosamente en las relaciones de una pareja. Así que la muchacha puede escoger entre las opciones a, c y d. La única opción que creo que no escogería sería la b, suponiendo que no le gusta la alcahuetería.





Frase semifilosófica para terminar: Lo que le pasa al mundo es que hay demasiados "Don Nadie" tratando de ser "alguien". ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.





