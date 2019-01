¿Cómo dijo?           

El desabasto y el desabastecimiento







Con una discusión casi tan intensa como la del origen de la escasez de gasolina en nuestro país, se debate sobre si la utilización de la palabra “desabasto” está bien empleada. ¿Y bueno, es correcta o no? Preguntará ya usted y claro que le voy a explicar, pero como dijo “el destripador”: vámonos por partes.

Primero, ¿qué es el abasto? La palabra “abasto” significa, entre otras cosas, la provisión de bastimentos —especialmente víveres— y es una derivación de “abastar” —palabra que ahora usamos más como “abastecer”— y ésta de “bastar”. ¿Y de dónde provienen todas estas palabras? Pues de la palabra “basta”. Ah pues sí se parecen.

Cuando ya hemos tenido suficiente de una persona le decimos: “¡ya basta!” que es lo mismo que: “¡ya es suficiente!”, porque eso es bastar: tener lo suficiente. Bastar proviene del latín vulgar bastáre y éste del griego bastázein que significa: “cargar un peso”.

Bueno, pero estábamos con el abasto, que se refiere a la provisión en sí, o sea al producto, al artículo del que hablamos. Abastecimiento es la acción de abastecer tal producto. Luego, si usamos el muy útil prefijo des- que denota negación, tenemos la palabra “desabastecimiento”, que es una palabra aceptada por la Real Academia Española para definir cuando no se abastece de algún producto, es decir, se desabastece; el verbo “desabastecer” también está aceptado.

El detalle es que en México estamos acostumbrados a usar “desabasto” en lugar de “desabastecimiento” y en el diccionario de la Real Academia Española no existe “desabasto”. Y entonces se arma la polémica —como siempre ahora en las redes sociales— y todo mundo se pelea queriendo tener la razón.

¿Y entonces quién tiene la razón? Pues yo diría que todos y ninguno. ¡Ándele, no pues qué bien! Dirá usted en tono irónico. Mire, lo que pasa es que tienen razón en decir que “desabasto” no es una palabra aceptada, pero no pueden decir que “no existe” porque sí existe y se usa mucho en México; así existen muchas palabras que no están en el diccionario pero de que existen, existen.

La Real Academia no acepta “desabasto” porque ya acepta “desabastecimiento”, que sería la palabra más adecuada. Pero si vemos bien a bien a la palabra “desabasto”, en realidad no está mal formada, porque es una negación del abasto y así se formaron otras palabras —que sí están aceptadas— como “destiempo” y “deshora”.

¿Entonces está bien o está mal decir “desabasto”? Mire, lo más recomendable es utilizar “desabastecimiento” pero no dude que si sigue la tendencia de usar “desabasto” pronto se aceptará —probablemente como un mexicanismo— y no tiene nada de malo, porque así se han formado siempre nuevas palabras y es parte de la evolución del lenguaje.





PREGUNTA DEL PÚBLICO: Hernán Gutiérrez: En un homenaje escuché que dijeron que el legado del homenajeado será perene, ¿o perenne? ¿Qué significa? Gracias.





RESPUESTA: Perenne o perene, ambas aceptadas, se refieren a algo que es continuo, que no se interrumpe. Así que seguramente querían decir que el legado de la persona seguirá difundiéndose sin interrupciones.





AHORA LE PREGUNTO: ¿Le gusta la cueca? Bueno, puede que sí, puede que no… primero tiene que saber, ¿qué es la cueca?

Un baile sudamericano.

Una flor morada.

Una mantilla o rebozo de muchos colores.

Una bebida de maíz fermentado.

RESPUESTA: a. La cueca es un baile que se practica en América del Sur, en Colombia, Argentina y Chile.

Para terminar, una frase de Pablo Neruda: La felicidad es interior, por lo tanto no depende de lo que tenemos sino de lo que somos. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.