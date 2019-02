¿Cómo dijo?           

Algunas con a, que no son muy comunes

En un artículo anterior le comentaba sobre la fiesta y como a la mayoría de los mexicanos nos encanta hacerlas… o bueno, asistir a ellas. Cuando la pachanga está en el punto más intenso, más “prendido”, o sea que el ambiente está “a todo lo que da”, decimos que la fiesta está “en su mero apogeo”.

¿Qué es el apogeo? Pensé en comentar hoy esta palabra con usted, junto con otras palabras que no son así muy comunes que digamos pero que también empiezan con la letra a. Bueno, estábamos con el apogeo, y entendemos a esta palabra como “el punto más alto” pero en realidad se refiere al punto más alejado de la Tierra. “Apo” es un prefijo que significa “lejos de” y “geo” que, como sabemos, es lo referente a la Tierra. Acuérdese de las clases de geografía, que significa: “la que muestra gráficamente cómo es la Tierra”. Ándele, ya se acordó.

En algunas fiestas de dudosa reputación hay que tener cuidado porque te pueden dar bebidas alcohólicas adulteradas que pueden dañar tu salud… o sea tu salud física, no el brindis de “¡salud!” El verbo “adulterar” es otra palabra con a que aprovecho para comentarle. Se compone del prefijo “ad” que es “hacia” y “alter” que es otro; o sea que adulterar es llevar a ser otro, convertirlo en algo que realmente no es. Por eso es que a las bebidas adulteradas les echan otras sustancias y terminan siendo otra cosa que no es lo auténtico, porque en realidad son falsas o apócrifas.

¡Apócrifas! Otra palabra que comienza con la letra A y que quiere decir falso, fingido. De la palabra “apócrifo” ya sabemos al menos la mitad, porque ya le comenté lo que significa el prefijo “apo”; la segunda parte que es “crifo” proviene de kriptos que significa ocultar. Cualquier artículo que es apócrifo oculta su verdadera identidad, de la cual está alejado.

Siguiendo con las palabras poco comunes que empiezan con a, ¿qué es el arrebol, oiga? Pues originalmente es un color. El color rojizo, ése que toman las nubes en el atardecer, por efecto de la luz del sol; así es como traía los cachetitos la peregrina de Ricardo Palmerín: coloraditos, coloraditos… Me refiero a los cachetitos de la cara, por supuesto. ¿Se acuerda de esa canción? Dice: “Peregrina de ojos claros y divinos, y mejillas encendidas de arrebol.” Si acaso no conoce esta canción, búsquela en Internet… es muy bella.

A veces se encuentra uno con un tipo adusto, ¿y qué es adusto? Pues otra palabra medio rara que empieza con a. El adusto es un pelado huraño, con cara de “pocos amigos”. Si una persona trae el rostro adusto, es que lo tiene así como duro, enojado, pero el significado original de adusto es “quemado”, “tostado”, así que el que trae el rostro adusto es porque tiene la cara como si le hubiera explotado el boiler.

Otra palabra interesante: abigarrado. Abigarrado significa originalmente que es de muchos colores y que éstos no están en armonía, que no quedan unos con otros, como cuando anda uno vestido de azul con café o de amarillo y verde y entonces te dicen: “Oye, pareces caja fuerte, no te encuentro la combinación por ningún lado”.

Eso es abigarrado.





Consultorio Verbal





PREGUNTA DEL PÚBLICO: Gabriel Prado dice: Ayer me encontré una tía y me dijo que me veía “enteco”. Me dio pena preguntarle a qué se refería y por eso le pregunto a usted, ¿qué es enteco?

RESPUESTA: Enteco es enfermo, débil, flaco. Su tía le dijo que lo veía débil a usted.

AHORA PREGUNTO: ¿Usted sabe qué es un emoliente? A lo mejor lo ha visto en una medicina, ¿qué es emoliente?

Un endulzante.

Un sustituto.

Una imitación.

Un suavizante.

RESPUESTA: d. Un emoliente es un medicamento suavizante de alguna dureza o tumor.

Para pensar: el destino de todos los grandes hombres es ser calumniados durante su vida y admirados después de su muerte. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

