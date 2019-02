Lo que realmente es la amistad

Llega el segundo mes del año que es agosto… ¿cómo dijo? Bueno, es febrero pero los comerciantes hacen su agosto, sobre todo los que venden flores, dulces, globos y demás “detallitos” que se compran comúnmente en este mes que han llamado “del amor y la amistad”, porque el día 14 es el supuestamente dedicado a estos dos nobles sentimientos.

Está bien, ya que estamos hablando de la palabra amistad, permítame usted amigo lector comentarle que ésta viene del latín amicitas, de amicus que significa amigo la cual a su vez deriva de amare que quiere decir amar. O sea que tener una amistad también es una forma de amar.

No sé si esté usted de acuerdo conmigo pero yo creo que los auténticos amigos no necesitan que les esté yo diciendo que son mis amigos, ni ellos me lo tienen que decir a mí. Mucho más que una palabra, la amistad es una actitud.

Probablemente le suene cursi pero es verdad: la genuina amistad no se dice, se ejerce y es natural y espontánea.

Pero bueno, y permítame ser un poco grinch pero me parece que los comerciantes aprovechan —como con cualquier fecha— para obtener ganancias vendiendo muñequitos, tarjetitas, globos, chocolatitos o dulcecitos con leyendas que le dicen al amigo que lo quieren, que no podrían vivir sin su amistad y otras frases que en lo personal me parecen francamente cursis y gastadas, pero bueno, cada quien tiene su forma de expresarse. En cualquier caso debe quedarnos bien claro que la amistad no es una paletita en forma de corazón, ni una tarjetita, ni siquiera un abrazo o una frase como: “tú eres mi amigo y como tú no hay dos”. Con paleta o sin paleta, uno debe saber quienes son sus verdaderos amigos.

Los sabios y los poetas de todos los tiempos han exaltado siempre la amistad. Además del amor y del cariño, el ser humano necesita de la amistad. Para los filósofos griegos, es un regalo de los dioses. Aristóteles menciona tres tipos de amistad: por interés, por placer y por el bien; pero sólo la que surge del bien merece llamarse amistad.

La amistad se demuestra en la preocupación por el amigo, interesándose por su bienestar, por sus problemas y logros. Un amigo es el que está en todo momento, el que te levanta cuando estás decaído. El que te escucha, aconseja, cuida y te valora. Es en la turbación donde la amistad se pone a prueba.

Cicerón decía: “Sólo en el peligro se conoce al verdadero amigo”[

¿Está usted de acuerdo?

Consultorio Verbal comodijo2@hotmail.com Twitter: @comodijo

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Juan Carlos Canto pregunta: Si pasa un camión y llena a una persona de tierra, ¿cómo debe decirse, estoy aterrado o estoy enterrado?

RESPUESTA: En ese caso lo correcto es decir “aterrado”, porque enterrado es estar bajo tierra. Aterrado, entre otras cosas, significa “cubierto con tierra”.

AHORA PREGUNTO: ¿Se acuerda de la canción “La Gloria eres tú”? Dice: “Bendito Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú…” ¿Qué es el o la tisú?

a.- El firmamento

b.- Una tela

c.- El color azul

d.- Dominio de Dios

RESPUESTA: b. Según el Diccionario de la Lengua Española, el tisú es una tela que lleva entretejidos hilos de oro y plata.

Me voy con esta reflexión: El clavo sostiene a la herradura, la herradura al caballo, el caballo al ser humano y éste último sostiene al universo ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.