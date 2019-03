¿Cómo dijo?                

El gran conocimiento de los marinos





Hace poco tiempo me tocó ir a trabajar a bordo de un barco —no crea usted que anduve haciéndola de marinero; fui a hacer entrevistas— y me ha llamado poderosamente la atención el fascinante mundo de los marinos, que conocen cosas del mar que uno ni se imagina, sobre todo lo referente a los barcos.

Cosas que son relativamente simples como la diferencia que hay entre un barco y un buque. Yo lo que tengo entendido es que dentro de la categoría de “barco” pues entran todos. La definición exacta de barco es: construcción cóncava de madera, fierro u otros materiales, capaz de flotar en el agua y que sirve como medio de transporte.

En realidad, los marinos están más acostumbrados a decirles “embarcaciones” a todas las naves que puedan flotar en el agua, ya que es un nombre más general que barco. Existen, por ejemplo, las plataformas petroleras, que no son barcos porque no son cóncavas pero definitivamente sí son embarcaciones, aunque ambos nombres tengan obviamente el mismo origen etimológico.

Los marineros con los que platiqué no tardaron en alardear de sus conocimientos sobre los tipos de embarcaciones que existen. Existe el buque, que es un barco que tiene cubierta y que por su tamaño y solidez, es adecuado para navegaciones de importancia, mientras que un bote es un barco pequeño y sin cubierta.

Luego me nombraron otras embarcaciones —específicamente barcos— que ya no eran conocidos por mí. La goleta y el bergantín me explicaron que son embarcaciones de dos palos aunque la goleta a veces es de tres y ya nos podemos imaginar que los palos son eso: palos, barrotes de madera que sostienen las velas. La fragata tiene tres palos y la corbeta también. De hecho, son embarcaciones parecidas entre sí, aunque la corbeta está clasificada como embarcación de guerra. También me describieron a la gabarra, que es también un barco pequeño destinado a las operaciones de carga y descarga en los puertos.

A los barcos de gran calado se les nombra así porque llevan una gran parte de su casco sumergida en el agua, porque calar en términos marinos es alcanzar en el agua determinada profundidad por la parte más baja de su casco.

Cloquear en términos avícolas es lo que hace la gallina cuando está clueca, es decir cuando empolla sus huevos, pero en la terminología de los marinos, cloquear es enganchar el atún con el cloque, que es un garfio o un gancho y con eso se saca el atún.

Y esto es solo una pequeña muestra de lo mucho que saben los marinos sobre la infinidad de embarcaciones que existen.

Consultorio Verbal comodijo2@hotmail.com Twitter: @comodijo

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Rober Moreno pregunta: “Soy abogado y en algunas leyes he visto que dice: ‘se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley y sus reglamentos’. ¿Qué significa la expresión ‘sin perjuicio’?”

RESPUESTA: Me parece que en estos casos significa “sin menoscabo” o “sin afectar”.

AHORA PREGUNTO: Habrá escuchado usted la palabra espirulina. La pregunta dice ¿Qué es la espirulina?

a. Un juego de salón.

b. Un pez.

c. Un mineral.

d. Un alga.

RESPUESTA: d. La espirulina es un alga de amplio contenido nutricional.





Frase casi filosófica para terminar: hay ocasiones en la vida en las que para poder salir airoso hay que estar un poco loco. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.