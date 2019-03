¿Cómo dijo?                

Y sin embargo, se mueble





Mi maestro de matemáticas, el profe Jasso, era profesor “de los de antes”. De rostro áspero que te inspiraba respeto —por no decir terror— era estricto, directo y brillante. Siempre muy derechito, el maestro Jasso era la viva representación de la disciplina y lo poco que sé de matemáticas —porque eso sí que hasta el día de hoy no se me da muy bien que digamos— lo aprendí gracias a él.

Él no vacilaba en decir que era “de rancho” —así decía— y que ahí había aprendido, casi totalmente por su cuenta, lo que sabía de la ciencias y matemáticas… y sabía mucho. Una buena parte de las matemáticas que le aprendí ya se me olvidaron, pero lo que recuerdo como si fuera ayer es cuando lo escuché referirse a su automóvil como “mueble”.

Era la primera vez que yo escuchaba la palabra aplicada así. Para mí, el mueble podía ser un sillón, una mesa, una base coquetona para la televisión o hasta la cómoda en donde se guarda la ropa. Los compañeros malhora —o sea, los malosos— le decían “el reclinable” al carrito azul que el profe Jasso tenía… pues porque era su “mueble”.

Hoy sigo escuchando que de repente alguien se refiere como mueble al automóvil y aunque la Real Academia no relaciona ambas palabras, sin duda tienen una relación.

¿Qué hace el automóvil? Pues se mueve y nos lleva a donde queremos ir. Pues la palabra “mueble” proviene del latín mobilis que significa “móvil”; el verbo mover, a su vez, viene de movibilis que es la forma completa y original de la palabra y que significa “mover de un lugar a otro”. Bueno, entonces el teléfono móvil es un mueble también, ¿no?

El mueble es cualquier artículo o bien que se puede mover —carros, teléfonos, computadoras y demás— pero ¿y los bienes que no se pueden mover? Ah, pues ya sabe usted que esos son los bienes inmuebles, o sea los terrenos y las casas… a menos de que se trate de una casa rodante.

Hablando de cosas que se mueven, a un amigo mío le agarraron “en la movida” y su ahora exesposa lo dejó sin muebles y sin inmuebles. En México, “traer movida” es andar a escondidas de tu pareja con otra persona, una situación muy comprometedora sin lugar a duda. Especialmente en nuestro hermoso y bello país, no es extraño que al político tal le encuentren alguna movida, que puede ser algún acto inmoral o corrupto; que si desvió unos cuantos “fonditos” económicos por varios cientos o miles de millones de pesos… ¡Pues qué ‘movidito’ salió el señor que hasta los muebles se roba!

A una persona que trabaja mucho, que anda de aquí para allá buscando nuevos clientes, creando relaciones públicas y buscando oportunidades por doquier, decimos que es “muy movida”, porque no se queda quieta esperando a que las oportunidades le lleguen solas… ¡se mueve para ir por ellas!

Y ahora ha llegado el momento de convertirme en mueble y muy movidito irme de aquí. ¡Nos vemos!

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Yarazeth Morales nos pregunta: ¿se dice apeído o apellido?

RESPUESTA: Lo correcto es: apellido.

AHORA PREGUNTO: En su sentido original, ¿qué es una sinfonía?

Un paisaje.

Una pieza musical.

Un cielo azul.

Una orquesta.

RESPUESTA: b. La sinfonía es una pieza de música instrumental.

Reflexión: No existe algo repartido más equitativamente que la razón. Todos estamos convencidos de que tenemos la suficiente. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.