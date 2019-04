¿Cómo dijo?             

Las animalas y los animalos





Estábamos platicando muy a gusto en la mesa cuando de repente surge dentro de la charla una de estas dudas existenciales que carcomen el alma e inquietan el ser: ¿la rana es la pareja del sapo?

Se arma pues la discusión, porque algunos dicen que no y otros que sí. Les digo: ¡cálmense por favor! El sapo y la rana son ambos batracios... ¿Ba… qué? Batracios, es decir, anfibios; o sea que son acuáticos pero cuando crecen pueden también respirar con pulmones y vivir fuera del agua. Bueno, pues el sapo y la rana son anfibios pero de especies diferentes, o sea que ellos, ¡nada qué ver!

Entonces no es “el sapo y la rana”, como tampoco es “el piojo y la pulga”. Hay ranas macho y ranas hembra, al igual que los sapos macho y hembra… y piojos y pulgas también. Hay especies de animales que se prestan a esa confusión. Es el caso también de la rata, que tiende uno a pensar que es la hembra del ratón, a pesar de que, sólo con ver el tamaño, puede uno darse cuenta de que son especies muy diferentes. Es fácil entonces entender que el macho de la rata no es “el rato” sino la rata macho. Sin embargo la hembra del ratón sí tiene nombre específico: la ratona.

Después de todo el rollo que me aventé, alguien de la mesa lanza otra pregunta de iguales alcances: ¿la pantera rosa es pantera o pantero? Algunos piensan que la pantera rosa pues es mujer… digo, hembra… empezando por el color rosa pero además porque es “pantera”. Sin embargo, la pantera rosa está más que comprobado que es pantera macho y recuerde que no se puede decir nunca “pantero”.

Miren, —les comenté a mis amigos de la mesa— hay muchos casos de ese tipo: las gaviotas, las jirafas, los hipopótamos, etcétera. En cada una de estas especies hay machos y hembras, pero el nombre no cambia de género. A estos nombres se les llama epicenos, palabra que proviene del latín epi que significa “en” y koinos que quiere decir común. Son nombres que tienen en común ambos géneros y en caso necesario hay que especificar si son machos o hembras.

¿Todos los nombres de animales son así? Pues claro que no. Tenemos al gato y la gata, el perro y la perra, el león y la leona, el tigre y la tigresa y muchos otros que no es necesario especificar si son macho o hembra, porque con el puro nombre ya sabemos.

Siguiendo con la plática en la mesa, la siguiente pregunta fue desgarradora: “¿Entonces el piojo y la pulga no se podían casar, no por falta de pan, sino porque a lo mejor eran del mismo género?” A lo que una amiga de la mesa contestó: “Antes no, pero ahora hay más apertura y ya se pueden casar…”

“Bueno muchachos, yo ya me tengo que ir…” les dije despidiéndome y mejor me retiré de la controversial mesa.

Consultorio Verbal comodijo2@hotmail.com Twitter: @comodijo

PREGUNTA DEL PÚBLICO: María Ibarra pregunta de dónde proviene la palabra “visceral”.

RESPUESTA: Visceral es un adjetivo para describir al que actúa o lo que se hace más con la emoción que con la razón. Una persona muy visceral se supone que reacciona con las vísceras en lugar de hacerlo con el cerebro.

AHORA PREGUNTO: Andando de viaje por España, una persona se come todo un melocotón. ¿usted cree que es demasiado?

Sí, es demasiado porque un melocotón es lo que nosotros conocemos como una sandía.

No, porque es lo que nosotros conocemos como un chabacano.

Sí, porque es lo que nosotros conocemos como un melón “chino”.

No, porque es lo que nosotros conocemos como un durazno.

RESPUESTA: d. El melocotón es lo que nosotros conocemos como durazno y por lo tanto, comerse uno no es un exceso.

Frase en la defensa de un camión: El que ronca es el motor. El que maneja está despierto. ¿Cómo dijo? ¡Hasta la próxima!