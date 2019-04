¿Cómo dijo?                   

Personajes de lo obvio





Seguramente usted conoce a ese personaje que surge cada cierto tiempo y al que se le atribuyen frases, que de ser tan obvias, son absurdas pero chistosas. Me refiero al Filósofo de Güemes, a quien se le han atribuido frases como: “si dos perros persiguen un conejo y el de adelante no lo alcanza, el de atrás menos”.

Hay otro personaje muy celebre que va por ese estilo y me refiero a Pero Grullo. Pero Grullo o Perogrullo como ahora se le nombra, tan famoso llegó a ser, que acuñó el vocablo “perogrullada” o “verdad de Perogrullo” que aparece en el Diccionario de la Real Academia Española como “verdad o certeza, que por ser notoriamente sabida, es necedad o simpleza el decirla”.

Según él era un profeta e incluso aparece en boca de Sancho Panza cuando en un pasaje de El Quijote, dice: “Bueno, por Dios, esto yo me lo dijera, no dijera más el profeta Perogrullo”.

Se dice que sí existió Perogrullo, allá a principios del siglo 13 y que nació en Asturias, al menos eso sostienen algunos historiadores. Formaba un curioso dueto con otro maniático al que llamaban Pedro Mentiras quien verdaderamente hacía honor a su apodo, mientras que Perogrullo decía simplezas, pero era incapaz de decir una sola falsedad.

Fíjese usted qué sabiduría la de Perogrullo:

“El primero día de enero que vendrá será primero día del año, que todo el mundo no lo estorbará, si con tiempo no se remedia. Este día amanecerá al alba.Vendrá una niebla tan grande y tan oscura que cubrirá el cielo, y no habrá hombre, por ciego que sea, que vea las estrellas a medio día.”

Francisco de Quevedo fue quien recogió muchas de estas frases del ilustre sabio para ponerla en su Visita de los Chistes. Por ejemplo:





El que tuviere, tendrá.

será casado el marido;

las mujeres parirán

siempre y cuando se empreñen

y los hijos que nacieren

de cuyos fueren, serán.

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Juanita Ledezma quiere saber qué son las rencillas. ¿Por qué siempre dicen que hay viejas rencillas?

RESPUESTA: Las rencillas son pleitos o resentimientos. Lo curioso es que siempre las rencillas que aparecen son viejas. Me gustaría saber de unos tipos que se hayan peleado por rencillas jóvenes para ver cómo son.

AHORA PREGUNTO: Usted sabe que los hinchas son aquellos partidarios de algún equipo de futbol, pero ¿de dónde surge la palabra?

En Brasil, porque los hinchas son los que hinchan o llenan las tribunas.

En Argentina, porque a los hinchas se les hinchan las manos de tanto aplaudirle a su equipo.

En Uruguay, por un porrista gritón que decían que hinchaba (o inflaba) los balones a puro pulmón.

En México, porque a los hinchas se les hinchan las rodillas de tanto rezarle a la Virgen de Guadalupe pidiéndole que su equipo gane

RESPUESTA: c) Según el cronista Jesús Castañón Rodríguez, en los primeros años del siglo 20, en los partidos del Nacional de Montevideo, Uruguay, se oía un potente grito “ArrribaNacionaaaaal” que emitía un tipo de nombre Reyes de quien se decía que hinchaba o inflaba los balones del club a puro pulmón. De ahí se le llamó hincha al tipo, luego por extensión a todos los aficionados a ese equipo y después a los fanáticos en general. Eso dice la historia.

Fuera del perro, el libro es el mejor amigo del hombre. Es que dentro del perro debe ser muy difícil leer. ¿Cómo dijo? ¡Hasta la próxima!