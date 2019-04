¿Cómo dijo?                   

Hasta hace poco tiempo, se usaba la palabra “gentes” en muchas regiones de México como un sinónimo de personas. Era considerado un error idiomático muy común pero ya sabe usted que la Academia de la Lengua muchas veces “dobla las manitas” y acepta términos que se usan mucho, como este uso de “gentes”.

“¿De dónde salieron todas estas gentes?” es una frase total y perfectamente correcta, aunque yo le soy sincero, a mí me sigue sonando medio fea. Gente es un sustantivo colectivo e indica originalmente a un grupo de personas.

Así hay muchos otros sustantivos que representan a un grupo de cosas, animales, etc. y que luego la gente dice: “están en plural”. No, no es que estén en plural, es que es un sustantivo que representa a una pluralidad, pero puede estar en singular o en plural.

Una parvada, por ejemplo, también lo es, porque se refiere a un montón de parvas… ¿Y eso qué es? Parva es la mies, el cereal maduro que se cosecha y queda listo para hacer el pan. En la actualidad, la palabra parvada se usa para nombrar a un conjunto de pájaros, pero también hay quien le llama bandada, pero no se confunda y vaya a decir que se trata de un conjunto de bandas.

La abeja nos da la miel y muchas abejas… pues nos dan más miel. ¡Sí, pero ¿cómo se llama al grupo de abejas? Ah, el colectivo de abejas es enjambre, pero no es el panal. El panal es la casa que ellas mismas construyen para vivir, mientras que el enjambre es un montón de abejas juntas, con o sin casa. Por cierto, los enjambres siempre son de abejas y no pueden ser de otros animalitos… ¿Y las avispas? El conjunto de avispas es un avispero, aunque digan algunos que también es enjambre, pero no es cierto.

Solamente las abejas hacen enjambres y entonces decir “enjambre de abejas” es pleonasmo o redundancia porque con decir enjambre basta.

Es el mismo caso de cardumen, que siempre se refiere a un grupo de peces.

Con la jauría cambia la cosa, porque es de perros, pero sí puede hacerse extensivo a otros animales que son parientes cercanos de los perros como los lobos y coyotes… esas también son jaurías.

Se le llama jauría a un conjunto de animales que hacen “jaujau”, es decir que ladran o aullan, y los que hacen eso son los cánidos.

CONSULTORIO VERBAL

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Ana Catalina Suárez me pregunta: ¿Verdad que no es correcto decir “ahorita”?

RESPUESTA: Lo que pasa, es que ahora es un adverbio y el adverbio es invariable. Estrictamente hablando, no deberían variar, o sea que debe ser: “ahora”. Sin embargo algunos adverbios nosotros los mexicanos los usamos en diminutivo: prontito, cerquita, ahorita y despuesito, por ejemplo.

AHORA PREGUNTO: ¿Por qué se le llama “metro” al tren urbano

colectivo?

a. Porque opera sobre una ruta que tiene una medida fija.

b. Porque originalmente el espacio entre riel y riel era de un metro.

c. Porque generalmente se ubica en grandes metrópolis.

d. Porque el primero que hubo en París medía un metro de ancho.

RESPUESTA: Al transporte colecto se le llama “metro” porque generalmente

se ubica en las grandes metrópolis. Es metro por “metropolitano”.

Una metrópoli o metrópolis es una ciudad principal.

Que no te preocupe sentir dolor. Si no lo sientes, ahí sí preocúpate…

porque nada más los muertos no lo sienten. ¿Cómo dijo?

¡Hasta la próxima!