¿Cómo dijo?                   

¿Verdad que es lindo salir de viaje? Conocer lugares y personas, aprender cosas. Ya el hecho de subir a un avión, un tren o un barco es muchas veces suficiente para llenarnos de emoción y para alborotar el espíritu aventurero que todos llevamos dentro.

A mí, como me gustan las palabras, no puedo evitar buscar su origen y me divierte mucho eso. Le tengo hoy la palabra equipaje, una palabra que a todas luces nos llega del francés, se nota ¿verdad? Lo curioso es que en Francia el equipage es la tripulación. Es que la traducción de la palabra, pues obviamente es el “equipo” y tanto puede ser el “equipo” o conjunto de cosas que usted lleva consigo al viajar, como el equipo de gente que se hace cargo de que el avión o el barco funcione y llegue bien a su destino.

Lo más emocionante de viajar es cuando visitas muchos lugares. Por eso, para planear el viaje lo primero que hay que hacer es un itinerario. El itinerario es el recorrido que se hará, a qué lugares llegaremos y por dónde nos vamos a ir. De hecho la palabra itinerario proviene de iter que es viaje, trayecto o camino.

El aeropuerto pues es el puerto de donde salen y a donde llegan los aviones. Con respecto a esta palabra hay qué hacer notar que no es aereopuerto, que lo correcto es “aeropuerto”.

Los problemas empiezan cuando le avisan que su avión viene demorado y usted les dice: “No me importa el color del avión, puede ser morado o blanco con azul, yo lo que quiero es irme…” pero a los empleados de la línea no les hace gracia el chistecito y a usted no le queda de otra más que esperar a que llegue el vuelo, así tranquilito.

La palabra maleta se deriva del francés male que es baúl o cofre, complementado con el diminituvo ete equivalente a nuestro sufijo “ito” o sea que la maleta es un baulecito o cofrecito donde guardamos la ropa y demás objetos para llevarlos con nosotros durante un viaje.

Los viáticos son los gastos que se hacen en un viaje. Cuando un ejecutivo viaja por cuenta de la empresa, ésta le paga los viáticos… bueno casi siempre.

En realidad la palabra viático se deriva de viaticum que a su vez proviene de viare que es “viaje” en latín y que literalmente se entiende como “tomar una vía” o sea que viene siendo como lo que nosotros llamaríamos: “¡vámonos a agarrar calle!”

Consultorio Verbal comodijo2@hotmail.com Twitter: @comodijo

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Ana Margarita Escalante pregunta lo que significa “trashumante”.

RESPUESTA: En español existe el verbo trashumar, literalmente significa “ir a otras tierras” porque tras es trasladarse de un lado a otro y humus significa tierra. Se aplicaba cuando había que conducir al ganado de un lugar a otro. Eso es trashumar.

AHORA LE PREGUNTO: Conocerá usted la historia del famosísimo soneto que hizo el maestro Renato Leduc sobre “Tiempo y destiempo”, el cual luego se volvió hermosa canción. ¿Qué es exactamente lo que quiere decir Leduc en su última frase “…la dicha inicua de perder el tiempo”?





La dicha compartida de perder el tiempo

La dicha estúpida de perder el tiempo

La dicha injusta de perder el tiempo

La dicha suprema de perder el tiempo

RESPUESTA: c. Inicuo quiere decir no equitativo, injusto o malvado. Yo pienso que la idea completa del maestro Leduc quiere decir: “Cuánto añoro la época en que era feliz perdiendo el tiempo miserablemente”.

Frase consoladora para terminar: No te preocupes, el peor día de tu vida sólo durará 24 horas. ¿Cómo dijo? ¡Hasta la próxima!