¿Cómo dijo?                   

El año y el anillo son circulares

Esta mañana me levanto y mi esposa, que ya estaba despierta, me dice sonriente: “felicidades mi amor”. ¡En la torre! Empiezo a sudar frío porque seguro estoy de que hoy no es mi cumpleaños. Según mis cálculos tampoco es nuestro aniversario… ¡ay nanita!

“No me digas que no te acuerdas qué día es hoy…” me dice. “Pues claro que me acuerdo… hoy es domingo…” En eso busco alguna señal, alguna pista que me logre salvar de esta inminente debacle —o sea, del desastre por no acordarme de la fecha— y entonces en mi buró brilla, como estrella salvadora, mi anillo de matrimonio. Quedamos que no era nuestro aniversario, ¿qué nos queda? ¡Pues el anillo de compromiso! “Claro que me acuerdo, hoy hace años te pedí que fueras mi esposa…” Ella responde: ¡Claro! A ver, ¿hace cuántos años? Ahí sí, estimable lector, se me acabó de fruncir pues… todo lo “fruncible”.

Hablando de anillos, a este aro fabricado de alguna aleación le llamamos así porque es circular, o sea que es redondo como una vuelta. Usamos los anillos como adornos para los dedos que a veces se sienten muy solos, o bien, para recordar algunas cosas como la fecha del aniversario. De hecho, la palabra año, aniversario y anillo provienen de la misma familia idiomática.

El año corresponde al tiempo que tarda la Tierra para darse una vuelta alrededor del Sol. El sentido implícito de la palabra es que el sol vuelva a su posición original o que vuelva una estación determinada. En todo caso la esencia que da origen a la palabra es el concepto vuelta, como el anillo.

Si hablamos de algo que ya tiene muchos años, nos referimos a algo añejo. Un tequila o un vino se añejan, es decir, se guardan en barricas por años para que adquieran un sabor diferente, al igual que algunos quesos. Según la cantidad de años que pasan hay diferentes nombres: el famoso sexenio que son seis años; dos años que es un bienio o mil años que se llama milenio. Para cinco años puede escoger entre nombrarlo quinquenio o más fácilmente, como un lustro.

A lo que pasa cada año —aparte de que me olvido de las fechas importantes— se llama anual, lo que no debe confundirse con los anales que son relaciones de sucesos por años… “los anales de la historia”, por ejemplo. Se acostumbra decirlo en plural porque en singular se entiende como lo relativo al ano, que es una parte, usted sabe, muy escondida de la anatomía humana. Resulta que la raíz de ano y de año es la misma: annus.

Al final, ambos términos se refieren a algo circular, ¿no es cierto?

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Laura Gutiérrez Garza pregunta: “¿Es correcto ‘sálvese quien pueda’ o “sálvense quien pueda”? ¿O son correctas las dos?

RESPUESTA: Lo correcto es “Sálvese quien pueda” porque el “quien” está en singular. Si dijera “Sálvense” tendría que decir: “Sálvense quienes puedan” porque es la forma plural.

AHORA PREGUNTO: Según las raíces de su nombre, se supone que la morfina…

a)\u0009Te hace reír mucho.

b)\u0009Te hace engordar.

c)\u0009Te quita el hambre.

d)\u0009Te provoca sueño.

RESPUESTA: d. La morfina se llama así por Morfeo que era el dios de los sueños entre los romanos.

Frase para terminar: Cuando un perro tiene dinero, hay que llamarle Don Perro. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.