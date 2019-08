¿Cómo dijo?   

Un verso muy versátil

Un buen amigo (sin agraviar [cómo me encanta esta frase para decir: “tú también eres mi amigo, no te vayas a ofender]) es director de teatro y hace poco platicábamos sobre las experiencias que tuvo en su más reciente puesta en escena. Me platicaba también de una actriz de teatro que no es muy conocida en el medio teatral, pero me dijo que era “muy versátil”. Eso me dejó pensando sobre esa palabra: versátil.

Yo sabía que lo versátil es lo que se adapta fácilmente a la situación; es común entonces que se diga: “esta actriz o actor es muy versátil” o sea que se adapta rapidito a lo que lo pongas a hacer y lo hace bien; se transforma en el personaje que quieras y se mete en su papel. Resulta que este amigo, ese que le digo que es director de teatro, me estaba “tanteando” porque conocía un significado diferente para la palabra versátil, uno que yo desconocía. Versátil también significa: “de genio y carácter voluble e inconstante”.

Entonces, sobre la actriz de la que platicaba, en vez de decir que era muy buena para hacer un papel, estaba diciendo que tenía un carácter “de la patada”, muy bipolar. Así que cuidado si alguien le dice que es usted “muy versátil”.

Como ya sabe usted que me gusta buscar el origen de las palabras, pues busqué y encontré que “versátil” viene del latín versatilis que es aquello que gira con frecuencia… eso significa versare: dar la vuelta, cambiar de lado.

De origen similar tenemos a la palabra “verso”, que es un conjunto de palabras que llevan cierta medida y cadencia. El origen es el latín versus, que en inglés lo adoptaron con el significado de “contra”, lo que vemos en cualquier competencia o una pelea de box: “fulanito versus perenganito” y lo abrevian como vs. En realidad, su significado original es “hacia” y su forma en español como “verso” da lugar a muchas palabras que usamos cotidianamente, como:

Universo: que es uno con todo lo que lo rodea.

Reverso: la parte opuesta de algo.

Inverso: Algo que está volteado, dado la vuelta.

Transverso: que está volteado de un lado a otro.

Diverso: que tiene distintas cosas.

Anverso: la parte de la moneda que es la principal porque lleva la cara de la persona.

Perverso: algo malo, que tiene las reglas de la sociedad volteadas.

Y muchas palabras más… ¡Uf! ¿Quién iba a pensar que las derivaciones de la palabra “verso” resultarían tan versátiles?

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Mariana de la Garza dice: “¿Sabe usted qué es ‘éxtasis’?”

RESPUESTA: Si se refiere al nombre de una droga, sólo sé que existe una con ese nombre. Si se refiere a la palabra, el éxtasis es un estado de admiración intensa en que no se razona. Viene del griego ekstasis que significa “embeleso, desplazamiento o desvarío” y ésta de existanai que es “poner fuera de su lugar”.

AHORA PREGUNTO: ¿Qué significa o a qué se refiere la palabra céfiro?

a. Al cielo.

b. A un viento.

c. A una estrella.

d. A una piedra preciosa.

RESPUESTA: b. El céfiro es un viento del oeste.

