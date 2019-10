¿Cómo dijo?   

Ahora me cumples





Estas sooooon las mañaniiiitas que cantabaaaa el Rey Daviiiiid… “¿Pues cuántos años cumple, comadre?” “Pues nada más cuarenta, comadre.” “¡No me diga! Yo pensé que cumplía unos veinte, cuando mucho…”

Al verbo cumplir lo usamos cuando alguien llega a cierta edad, o sea, pues cuando cumple años… bueno cumple un año más, aunque tenga ya muchos otros acumulados. El festejado hace entonces una gran pachanga, una fiesta a la que también llamamos “cumpleaños”.

Existen muchas formas de cumplir… o sea, de usar a este verbo y aquí le daré algunos ejemplos. Lo que hacía la comadre al echarle mentiras… digo, al decirle a la otra que se veía “muy joven”, eso es un cumplido, que es un tipo de halago que se da medio a la fuerza, por la obligación de “quedar bien” o sea nada más “por cumplir”.

“Yo les garantizo que estamos próximos a cumplir todos nuestros compromisos de campaña” dice el político que usted quiera en su habitual discurso, cuando ya todos sabemos que dice eso sólo por cumplir.“No tenía ganas de llegar a la reunión, pero llegué un ratito nada más por cumplir…”, cuando acudimos a algún evento nada más para hacer “acto de presencia”, porque tenemos algún compromiso… “Ándale mi vida, vamos un ratito nada más a cumplir, para que vea mi jefe que sí fuimos a su reunión…” le ruega el tipo a su mujer, porque ambos saben que el jefe se lleva el premio por organizar las fiestas más ñoñas del mundo, ¡qué flojera!

La muchachita le reclama airosamente al joven: “Juan, ¡ahora me cumples!” Híjole, ¿qué le habrá prometido Juan a la mujer? Ah, pues es que resulta que la muchacha ¡está embarazada..! o sea que Juan ya cumplió de perdido una vez, pero ahora la joven quiere que le cumpla por el chamaco que está esperando, porque cumplir también lo usamos con el significado de remediar y proveer lo que falte… y en este caso son pañales, leche, el apellido del muchacho y muchas cosas más, mi querido Juanito… ¡quién te manda andar tan cumplidor!

La palabra cumplir viene del latín complere que quiere decir “llenar, completar, terminar”. Por eso, cuando se hace un compromiso —que es una promesa de que algo se completará— es necesario cumplir para poder terminarlo.

Hace días escuché en un programa de noticias que dijeron: “Nuestro reportero fue lesionado, nada más por cumplir con su deber…” Luego resultó que lo que hacía el reportero era tratar de entrevistar a un familiar del cantante José José y por andar en el tumulto, le dieron tremendo pisotón. Ya ve usted cómo algunos se pasan de dramáticos.

Y bueno, espero haber cumplido con mi deber en este espacio, pero por ahora no me queda más remedio que despedirme de usted.

Si le gustó, entonces es una ¡misión cumplida!

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Ana Valeria Escamilla me escribe para preguntarme: “Escuché en una conversación la palabra ‘jobo’ pero no quise preguntar qué era porque me sonó a albur. ¿Usted sabe qué es un jobo?”

RESPUESTA: ¿Y por qué le sonó a albur? Hasta donde sé, un jobo es un tipo de árbol.

AHORA PREGUNTO: ¿Sabe usted qué significa el adjetivo “feble”?

a.- Débil

b.- Hablador

c.- Feo

d.- Febril

RESPUESTA: a. Una persona feble es alguien flaco, débil.

Termino con esta frase: Si te encanta viajar y en este momento no puedes hacerlo en avión, tren o autobús, ¡entonces viaja en libro! ¿Cómo dijo? Nos vemos en la próxima.