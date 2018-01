¿Cómo dijo?

Tenemos muchas frases ajenas

Existe un grupo de negritos muy “vaciladores” que son verdaderamente fantásticos en el manejo del balón y así lo demuestran cuando juegan basquetbol, aunque sus juegos son siempre de exhibición porque se salen totalmente de las reglas: son los famosos Globetrotters. Internacionalmente se les conoce con ese nombre en inglés que en nuestro idioma podría traducirse como “los trotamundos” porque ellos efectivamente se pasan la vida viajando por todo el globo terráqueo.

Así como ese nombre en nuestra lengua castellana tenemos en uso una gran cantidad de expresiones en otros idiomas que casi siempre resultan intraducibles, no porque en sí no se puedan traducir, sino porque al hacerlo casi nadie las entendería, y eso es debido a que estamos muy acostumbrados a su forma en idioma extranjero.

Hablando de deportes, particularmente en el ambiente futbolero se menciona con frecuencia el “gol average”, el promedio de anotaciones que lleva un equipo. Incluso esta palabra ya está incorporada al castellano como golaveraje, sin embargo generalmente se usa “golavereich” que es más o menos la pronunciación en su idioma original.

Si usted en un bar pide una botella de “cerveza con jengibre” el que lo atienda le va a decir probablemente “fíjese que no la manejamos”. Y es que el bartender no ha de saber que “cerveza con jengibre” es la traducción al español del “ginger ale” en inglés y si usted la pide así, en su idioma original, no tendrá problema ninguno.

El “compost” es un fertilizante que se origina al mezclarse restos orgánicos e inorgánicos en la tierra. Como usted ya se habrá imaginado la palabra “compost” no está en español, sino que en inglés y ahí llega del italiano “composto” que quiere decir “compuesto”

La Mafia era una asociación criminal secreta de origen italiano, en particular de la isla de Sicilia y ya con el tiempo se aplica en nuestro idioma a cualquier organización ilegal.

El correo que se transmite por Internet es conocido universalmente como “E mail” que es la abreviatura en inglés de “electronic mail” y aunque a veces se usa en su traducción española, no es raro que se utilice la forma inglesa.

El palmarés es el historial deportivo de una persona, que empezó aplicándose al cuadro de premiados en una escuela. La palabra palmarés llega al español proveniente del francés.

Karate es una palabra de origen japonés y eso nos hace pensar lógicamente que esta forma de defensa personal nació en Japón pero no, el karate surgió en la India en el siglo V antes de Cristo a partir de las técnicas de relajación y control mental y físico del yoga. Karate en japonés significa “mano vacía” porque es una técnica en que se lucha sin armas.

El compact disc (disco compacto), el banana split (postre de helado que incluye plátano cortado longitudinalmente), el confetti, el yogurt, el buffet y muchas expresiones más, son muestra clara de la gran cantidad de expresiones extranjeras que usamos en nuestro lenguaje cotidiano.

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Izda Ramos. Quisiera saber de donde proviene la expresión, "estar abusado" o "estate abusado". Soy de Monterrey pero actualmente vivo en Barcelona, España y acá no se usa esa expresión. Acá usan algo así como "estate al loro".

RESPUESTA. En expresiones como “Ser abusado” o “ponerse abusado”, se usa la palabra abusado como una descomposición de la palabra “aguzado” en donde “ponte aguzado” significa “ponte listo” “estate muy despierto por lo que pueda venir”.

AHORA PREGUNTO: Tlacoyo es una palabra de origen náhuatl. Ahora usted dígame ¿qué es un tlacoyo”

a.- Un animal parecido al coyote

b.- Un taco con tortilla de maíz

c.- El cacique de una tribu

b.- Una `pieza de pan

RESPUESTA b.- Un tlacoyo es una tortilla gruesa de maíz con frijoles o algún otro alimento dentro.

Me voy con este refrán: Más vale vergüenza en cara que dolor en el corazón ¿Cómo dijo? Hasta la próxima