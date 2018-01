¿Cómo dijo?

Un meteorólogo muy creyente

El pueblo mexicano por naturaleza es muy apegado a sus principios religiosos que en su gran mayoría son los del catolicismo. Entonces es natural que constantemente esté invocando al Ser Supremo, reconociendo con ello su poder y su bondad. Así que en nuestro idioma hay una multitud de frases, dichos, refranes y exclamaciones en las que Dios está presente.

Le menciono -para empezar- los refranes como el que dice “A Dios rogando y con el mazo dando” que indica que está bien que le pidas ayuda al Señor, pero que tú también tienes qué poner tu parte de esfuerzo, trabajo y voluntad. También por ese mismo rumbo anda ese otro refrán muy conocido que dice que “Al que madruga, Dios lo ayuda”.

Si una persona es muy penosa y no sabe hacer valer sus derechos no faltará alguien que le señale. Al que no habla Dios no lo oye”. Bueno, si no habla no lo oye Dios ni tampoco nosotros los mortales, pero aquí se destaca la importancia de invocar al Todopoderoso para que te ayude a resolver algún problema específico.

La expresión “Si Dios quiere” es de uso muy frecuente cuando hablamos de algo que está por suceder: Mañana nos vemos, dice un tipo a su amigo y el otro probablemente complemente eso diciendo “…si Dios quiere”.

En mi querido Monterrey había un meteorólogo muy piadoso que daba en radio su pronóstico del tiempo diciendo que iba a haber tiempo nublado o seco, si iba a llover, a hacer calor o frío, pero siempre, invariablemente al terminar su pronóstico subrayaba lo dicho con un “Si Dios quiere” porque para él, ese era el primer requisito para que el pronóstico se cumpliera.

Dios castiga sin palo ni cuarta, decían nuestros abuelos significando con ello que para el Señor no era necesario tener armas para castigarte por tus malas acciones. La cuarta era una faja de cuero con la que se daban unos golpes muy dolorosos.

¡Dios nos libre! Exclamaba angustiada mi madre cuando se hablaba de accidentes, plagas o catástrofes que le habían caído a otras personas. A veces complementaba el dicho: ¡Dios nos libre y nos defienda!

¡Sepa Dios! contestamos cuando nos preguntan algo de lo cual no tenemos ni la menor idea, con una frase que puede ser así o puede convertirse en un resignado “Solo Dios sabe” y cuando se cuenta algo sorprendente, bueno o malo, no faltará una señora que exclame ¡Bendito sea Dios! atribuyendo al “de arriba” estar detrás de cada suceso. Pero si el hecho implica algún sacrificio tal vez te resignarás diciendo “sea por Dios”.

“Quiera Dios” y “que Dios te oiga” son expresiones anhelantes que expresan el vivo deseo de que algo suceda, y si quiero cumplir algún deseo o alcanzar un logro lo pondré condicionado al decir “si Dios me da licencia” y si por el contrario hablas de cosas que no quieres que sucedan, aplicas aquello de que “Dios no lo quiera” o si haces algo obligadamente aunque sabes que no es correcto hacerlo, expresarás el deseo ferviente de “que Dios me perdone”.

Consultorio Verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Clariza Fuentes, ¿me puede decir cómo se le llama al palito de la ñ, pues el día que lo comentó no lo anoté y se me olvidó.

RESPUESTA: La tilde de la ñ se llama virgulilla.

AHORA LE PREGUNTO: Esta es una palabra un poco antigua, pero que todavía se usa maquinof. ¿Qué es un maquinof?

a.- Una especie de cañón

b.- Un saco de tela gruesa

c.- Un aparato para desgranar mazorcas

d.- Un tractor para labores agrícolas

RESPUESTA b. El Maquinof es un saco de tela muy gruesa

Termino con un refrán que decía mi abuelo: Enfermedad la mía, la de mi vecino es maña. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.