¿Cómo dijo?      

“El miedo no anda en burro” es una frase que conocemos muy bien en México, pero ¿qué significa? Si no anda en burro, entonces ¿en qué anda? Pues no sé, pero en burro no. La frase le usamos frecuentemente en tono burlón, cuando nos encontramos con alguien que se las da de “muy acá”, muy valiente, que no le teme a nada, pero al menor sustito que le dan, sale corriendo a toda velocidad, despavorido —o sea, lleno de espanto y pavor— y aplicando esa otra frase popular que dice: “¡patitas, ¿para qué las quiero?!” Pues para huir corriendo.

“Espéreme, entonces ¿dónde me dejó al burro?” me dirá algún amable lector, y yo le diré que el burro se quedó atrás, porque es un animal que camina lento —eso, cuando le da la gana caminar— y por esa misma razón es que el miedo no anda en burro, porque el miedoso sale corriendo rápidamente y el burro es, por el contrario, muy lento.

El tipo al que nos referimos, al que le sacaron un sustote, también sale corriendo “como alma que lleva el diablo”, lo que significa que salió precipitadamente del lugar, agitado, perturbado… ¡pues cómo no! Algunos dicen que esta frase es una referencia a aquellos “locos endemoniados” de la Edad Media, a los que se les metía el chamuco y entonces estaban poseídos, por lo que su actuar era el de un loco. ¿Será? Como con la mayoría de las frases populares, el origen resulta ser muy difícil de rastrear y cada quien se queda con el que más le guste y le convenza. Yo me quedo con la sencilla explicación de que el diablo, cuando se roba tu alma, sale corriendo a toda velocidad cual raterillo que se acaba de “volar” un six de cerveza del estanquillo de la esquina.

“Oye, ¿y las arañas te dan miedo?” “Pues no, no es precisamente miedo… las arañas, más bien, me dan ‘ñáñaras’”. ¿Ñañaras? ¿Y eso qué es? ¿Conoce usted esa palabra? Seguramente la ha usado para referirse a algo que lo pone nervioso e inquieto.

En nuestro país se popularizó mucho la palabra “ñáñaras” porque la usaban frecuentemente —hace muchos años— en aquel famoso programa de Los Polivoces, específicamente Los Hermanos Lelos, que era un par de personajes, digamos, poco agraciados intelectualmente… para no decirles de otra forma.

Sin embargo, si usted busca la palabra ñáñara en el diccionario, encontrará que en Honduras así le llaman a la flojera o pereza. Pero las ñáñaras no paran ahí, porque otros sostienen la explicación de que “ñáñara” es una onomatopeya del ruido que hacen los intestinos cuando nos asustan mucho, tanto que se produce un “accidente” en la ropa interior; esta versión no la creo mucho, simplemente porque las ñáñaras, como ya quedamos, no se trata de un susto fuerte… mucho menos uno que pueda producir una evacuación involuntaria.

Le diré también que ñáñara, en Cuba, se refiere a una ampolla, mientras que en España, significa comezón o picazón… específicamente en una parte muy delicada del cuerpo femenino.

Y antes de que salgan más significados que nos den ñáñaras, mejor me despido por hoy.





PREGUNTA DEL PÚBLICO: Marysol Fuentes pregunta: ¿Cómo debe escribirse la risa? ¿Jajaja o ja,ja,ja? ¿Separada por comas?





RESPUESTA: “Ja” es una interjección para indicar risa y es solo una: “ja”. Si seguimos la regla, deberíamos de separar cada una con comas: “ja, ja, ja, ja” y no ponerlas juntas: “jajaja”, porque así no significan nada. Eso es si nos ponemos rigurosos.





AHORA PREGUNTO: ¿Qué significa engabanado?





a.- Cubierto con un abrigo.

b.- Relleno de semillas.

c.- Influenciado por otras culturas.

d.- Alguien que se siente superior.





RESPUESTA: a. Engabanado significa “cubierto con gabán”, que es un abrigo.





Frase aclaratoria para despedirme: Cuando digo: “¿qué más podría salir mal?”, es una pregunta retórica, no un reto. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.