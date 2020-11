¿Cómo dijo?           

El latín sigue dando

¿Que el latín es una lengua muerta? Pues yo no estoy muy seguro de ello porque en nuestro español cotidiano utilizamos gran cantidad de expresiones en el más auténtico latín que es nuestra lengua madre.

En otras ocasiones le he comentado en este espacio sobre algunas expresiones latinas que siguen vigentes en nuestro lenguaje hasta el día de hoy, y es muy útil saber lo que significan realmente en caso de que las veamos por ahí o que las utilicemos correctamente.

Por cierto, para que lo recordemos: se llama latín por los latinos que a su vez se llamaban así porque provenían del Lacio, una región que existía allá en la península itálica.

¿Qué hora es? Empezamos con una expresión latina que para muchos será obvia, pero le sorprendería la cantidad de gente que no conoce el significado de las abreviaturas a. m. y p. m. Usted sí se las sabe, ¿verdad? ¡Claro! La de a. m., obviamente en latín, significa ante merídiem, o sea “antes del mediodía”, mientras que p. m. es post merídiem, que es “después del mediodía”. Ya que andamos en abreviaturas, no olvide que entre ellas existe siempre un espacio y que cada una lleva siempre un punto, así: 6:00 p. m.

“Después de muchos años, regresé al campus de mi universidad y me trajo gratos recuerdos…” Entendemos ahora que campus es el conjunto de terrenos y edificios que pertenecen a una universidad, pero originalmente su significado era simplemente eso: el campo, la campiña, un terreno. Lo que pasó es que les tomamos prestado a nuestros amigos anglosajones el término de campus con el uso que le damos ahora, supongo porque se escuchaba más nice, o sea, más elegante. No se olvide, en campus el plural es invariable: un campus, muchos campus.

A un joven adinerado, de esos que decimos que es un “hijo de papi” porque deducimos que es su papá el que le compra todo y le cumple sus caprichos… a ese le llamamos júnior, pero ese significado no lo tiene —todavía— la Academia Española. Viene de un comparativo en latín que es iunior, que significa “más joven” y debe escribirse con tilde en la ‘u’: júnior. La Academia se enoja porque la pronunciamos de forma inglesa yúnior e insiste en que debemos pronunciarla como se escribe, con el sonido de la ‘j’ inicial: júnior, pero creo que se quedarán haciendo corajes porque nadie la pronuncia así. Para decirlo académicamente: “ni quien los pele”.

El opuesto a júnior es sénior, que significa “más viejo”; ambas las usamos normalmente de la misma manera que se usa en el inglés, pero siguen conservando su forma latina.

Y ya para despedirme, le diré vale… No, no es que me valga, lo que hago es usar la interjección “vale” que se usaba para despedirse de manera cortés y familiar, ya que vale en latín, significa “consérvate sano”. Así que, muy especialmente en estos tiempos: ¡vale!

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Carlos Garza pregunta que si la palabra “voacé” significa “usted”:

RESPUESTA: Voacé como que sí me la sabía —je, je— pero en realidad la busqué y me di cuenta de que sí tiene el significado de “usted”, pero ya está en desuso.

AHORA PREGUNTO: ¿Qué significa la palabra homólogo? a.- Que prefiere personas de su mismo sexo.

b.- Que odia a los extranjeros.

c.- Que tiene la misma profesión u oficio que otra.

d.- Que se llaman igual.

RESPUESTA: c. Homólogo es una persona que ejerce la misma profesión u oficio que otra.

Gran revelación para despedirme: La frase “nos ponemos de acuerdo” viene del latín “jamás nos pondremos de acuerdo”. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.