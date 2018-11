Cómo dijo | ¡Aguas con quedarse sin agua!

Los expertos en temas de supervivencia aseguran que una persona promedio puede sobrevivir muchos días sin comer, si se diera el caso de que se perdiera en alguna parte o estuviera en una isla desierta o qué se yo. Sin embargo, con el agua es otra historia.

El ser humano puede aguantar sin comer pero no sin beber agua… Mientras, algunos aplican la misma regla pero cambian el agua por cerveza, pero eso no cuenta. En serio, el agua es indispensable y si ésta no está a nuestro alcance por mucho tiempo, es un hecho que no duraremos mucho tiempo vivos.

Por esa razón es que al agua le dicen “el vital líquido” porque lo vital es lo relativo a la vida, o sea que sin agua no hay vida.

Como en la actualidad —por lo general —contamos con la facilidad de tener agua potable en nuestras casas, la damos como un hecho y no la valoramos como deberíamos, pero con un día que falte el agua en nuestros hogares ¡nos volvemos locos!

Así como le damos tantos usos al agua —líquido—, también a la palabra “agua” le concedemos usos que son muy diversos. “¡Aguas!” exclamamos cuando advertimos que alguna corre peligro, como por ejemplo, si le va a caer algo encima o si la desafortunada persona se tropieza. El origen de la expresión “¡aguas!” como advertencia —por si usted no lo conoce— se remonta a la época colonial, cuando no existían los drenajes con los que cuentan ahora las ciudades y se arrojaban los contenidos de la bacinica por la ventana —¡guácala!— y se gritaba “¡aguas!”o “¡agua va!” para alertar a los transeúntes que, pues, “ahí va el agua”… con todo y lo que trae mezclado.

Incluso dicen los historiadores que si no se gritaba, el arrojador podía hacerse acreedor a una buena multa. ¡Por lo menos! diría yo.

CONSULTORIO VERBAL

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Vanessa Villagómez pregunta: “Últimamente he oído mencionar mucho la palabra mediático y no entiendo exactamente a qué se refiere ¿Podría usted explicármelo?”

RESPUESTA: Lo mediático es todo lo relacionado con los medios de comunicación.

AHORA PREGUNTO: Todos los cariocas son brasileños, pero no todos los brasileños son cariocas. Se les llama cariocas a los que son oriundos de:

a. Sao Paolo

b. Curazao

c. Río de Janeiro

d. Brasilia

RESPUESTA: c. Cariocas se les llama a los nacidos en Río de Janeiro.

Y me voy con este refrán muy mexicano que dice: El que ha nacido en petate, siempre anda eructando a tule. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

