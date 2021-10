¿Cómo dijo?

“El trabajo dignifica al hombre”, dice una conocida frase de Karl Marx, que por razones de equidad de género, se ha transformado a: “el trabajo dignifica a la persona”. Y está bien, porque aplica para cualquiera que cuente con un empleo, que sepa lo que es “ganarse la vida”… una frase un poco absurda, si lo pensamos bien, porque la vida, por lo pronto, ya la tenemos, lo que nos falta es el dinero, el billete, la lana, o como usted prefiera llamarle.

Se supone que no nada más trabajamos por ganar dinero… o no deberíamos de hacerlo, porque el trabajo también nos sirve para realizarnos como personas y nos evita enfermedades mentales, ya que se ha comprobado muchas veces que nuestra mente requiere de un orden, una rutina, de planear y pensar cosas para hacer, cosas que el trabajo ofrece. Se dice que trabajar debe ser una motivación y que debe de gustarnos, pero ¿cuánta gente en el mundo realmente disfruta de su trabajo?

En mi caso, una parte importante de mi trabajo es precisamente investigar sobre el lenguaje y el origen de las palabras, y a mí sí que me apasiona, así que lo hago con mucho gusto y muchas veces descubro cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención que, en muchas partes de México, al trabajo lo conocemos coloquialmente como “jale”, sobre todo en el norte del país. “Ya me voy al jale” o “ya salí del jale” son frases que usamos cotidianamente. En el diccionario no se hace referencia al verbo “jalar” como sinónimos de “trabajar”, pero es un hecho que se usa de esta manera.

Resulta que nos referimos al trabajo como “jale” porque en el origen mismo de la palabra —según muchos expertos en etimologías— está el concepto de jalar. “Trabajar” proviene del latín tripaliare que a su vez nace de tripalium que significa “tres palos”, mismos con los que literalmente se hacía un yugo que se le colocaba a los esclavos para que lo jalaran y trabajaran la tierra, una actividad muy dolorosa y pesada que luego se hizo utilizando animales. Así que, desde hace muchos años, el concepto de trabajo se asocia con el cansancio o la fatiga que producen las faenas cotidianas.

También me parece curioso que ahora, cuando tenemos vacaciones —o sea, que dejamos de trabajar por unos días— nos gusta viajar a algún lugar para relajarnos, pero hace algunos siglos no se contaban con los medios tan cómodos para viajar como los que tenemos ahora. El viajar, en aquel entonces, era una actividad difícil, prolongada, que requería un gran esfuerzo y mucho aguante; tan era así, que en el lenguaje inglés se tomó la palabra francesa travail, que significa “trabajo”, para definir el concepto de viajar en inglés: travel. Así que, antes, hasta viajar requería de mucho trabajo.

Así que ya sabe usted que el concepto de trabajo ya lleva implícito el esfuerzo, dolor y el “sudor de nuestra frente” con el que lo realizamos, pero pues ¡ni modo! Es necesario hacerlo y si encuentra uno —un trabajo— que le guste, pues entonces le costará menos esfuerzo hacerlo.

Y me despido ahora de usted porque tengo más “jale” por hacer. ¡Hasta luego!

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Joanna Martínez tiene esta duda: “Cuando busco en Internet, uso palabras clave… ¿se dice así o las dos en plural? ¿Palabras claves o palabras clave?

RESPUESTA: En este caso, las dos formas son correctas: palabras clave o palabras claves.

AHORA PREGUNTO: ¿A qué se refiere el adjetivo nefelibata?

a. A un inexperto.

b. A un extraño.

c. A un perverso.

d. A un soñador.

RESPUESTA: d. Nefelibata es una persona soñadora, que no se da cuenta de la realidad.





Frase saludable para despedirme: Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.