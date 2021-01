¿Cómo dijo?       

No digo que todos, claro, pero a muchos mexicanos les da mucha flojera leer. Y si les da flojera leer, ¡imagínese escribir! N’ombre, ahí sí que mejor prefieren evitarse la fatiga y escribir solamente lo que es estrictamente necesario. No pasa solamente en México sino también en el mundo con las personas que utilizan el español para comunicarse, aunque en todos los demás idiomas del mundo hay palabras que, por su extensa longitud, requieren un poco más de esfuerzo para pronunciar y escribir.

En nuestro querido idioma español, tenemos una buena colección de estas “palabrotas”, esas palabras que son muy largas y que, en muchos casos, sus significados no son del todo conocidos. ¿Algunos ejemplos? ¡Sí, por supuesto! Le doy algunos:

Conocí a un tipo muy agradable en una fiesta y ya que entramos más en confianza le pregunté: “Oye, ¿y a qué te dedicas?” Me respondió: “Soy electroencefalografista…” Por supuesto que, así a la primera, no le entendí nada pero no me atreví a preguntarle de nuevo y sólo pronuncié un muy ligero “ah” fingiendo que le había entendido. Claro que, al ver mi cara de confusión —a la que ya ha de estar acostumbrado el pobre tipo al describir su trabajo— me explicó que un electroencefalografista es el que se encarga de obtener e interpretar electroencefalogramas. Ya no me cayó tan bien el individuo este y mejor me retiré de la fiesta… dicho con todo respeto a los electroencefa… a ellos, pues.

Algo parecido me sucedió cuando sufrí de un problema en el oído y me recomendaron a un doctor que era especialista en todo lo referente a lo otorrinolaringológico… que es lo relacionado con el oído, la nariz y la laringe. Nada más de escuchar eso preferí curarme instantáneamente de mi oído, para no tener que pronunciar tan larguísima palabra.

Si seguimos con los temas médicos —que tal parece que es a los doctores a quienes les encantan las palabras largas y complicadas— no podemos olvidarnos del esternocleidomastoideo… ¡Ay! ¿Y eso qué es? Pues el músculo del cuello que usamos para girar y flexionar la cabeza.

Algunas de estas “palabrotas” tienen un significado con alto grado de incomprensibilidad —o sea que son difíciles de comprender— la que por cierto es otra de estas palabras grandotas que, para colmo, también puede escribirse más larga: incomprehensibilidad, y sigue estando correcta.

Más palabrotas en español: anticonstitucionalmente, desacostumbradamente, Hiperesternocleidomastoideitis —no me atrevo a investigar lo que significa— e interdisciplinariedad, ésta última con el significado de algo que se realiza entre varias disciplinas.

Y antes de que me disciplinen a mí por andar poniendo tanta palabrota, me despido de usted. ¡Adiós!

Consultorio Verbal

comodijo2@hotmail.com

Twitter: @comodijo

PREGUNTA DEL PÚBLICO: María González dice: “¿por qué todavía le ponen acento a palabras como ‘si’ cuando la Academia ya dijo que las palabras monosílabas nunca se acentúan?”

RESPUESTA: En efecto, las monosílabas no llevan tilde EXCEPTO cuando sea necesario usar una tilde diacrítica para evitar confundir la palabra por otra igual. Por ejemplo: de (preposición) y dé (imperativo del verbo “dar”); té (infusión) y te (pronombre); sí (adverbio afirmativo) y si (conjunción condicional), entre otros.

AHORA PREGUNTO: ¿Qué es lopigia?

a.- Una tumba.

b.- La pérdida de cabello.

c.- Un escrito antiguo.

d.- Una lápida.

RESPUESTA: b. Lopigia es una deformación de alopecia, que es la pérdida patológica del cabello

Frase triste y cierta para terminar: Lo que fácil llega, fácil se va… excepto la panza, la papada y los cachetes. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.