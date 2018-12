Cómo dijo | Inocente palomita

Yo estaba muy chiquillo, tendría unos cuatro o cinco años nada más. Por teléfono hablaban mi tía y mi mamá —algún chisme se estaría compartiendo— cuando me pasa mi madre el teléfono y me dice: “es tu tía Mine, quiere decirte algo…”

“Hola tía”, le contesté como el inocente niño que era entonces. Mi tía me dice: “oye, es que ahora que pasó la cena de Navidad dejaste en casa de tu abuelita —donde vivía mi tía también— tu carrito de juguete…” “¿Mi carrito de juguete? ¿Cuál?”, le contesté yo. “Pues tu carrito, ese, el color rojo muy bonito, aquí lo dejaste…” “¿Cuál carrito tía? No sé qué carrito es…” Entonces mi tía destapó su malvada broma diciendo: “¡Inocente palomita que te dejaste engañar!” Y yo: “¿Qué es eso de la palomita, tía? No te entiendo nada, no sé qué dices de una palomita y no sé qué carrito dices tú…”

Según la tradición popular y la creencia católica, el Día de los Inocentes tiene su origen en la religión y es cuando Herodes da la orden de matar a todos los niños menores de dos años de Belén, para asegurarse así de acabar con el Mesías. Muy escabroso como para andar haciendo bromitas, ¿no cree?

Al parecer, lo que sucedió es que durante la Edad Media, existía otra celebración en el que la gente se “deschongaba” y hacían puras locuras, así que los miembros de la Iglesia, con la intención de frenar tan alocadas costumbres, establecieron el mismo día la conmemoración de los Santos Inocentes y de ahí surgió una mezcla de inocencia —por los que reciben la broma— y maldad —por los que las hacen—.

Por eso, en ese día —y yo le recomendaría que tampoco en algún otro— por ningún motivo vaya a prestar dinero porque al querer cobrar le dirán: “¡Inocente palomita que te dejaste engañar!”, o si le toca un bromista más elaborado, le dirá: “Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente; el que presta en este día, pasará por inocente”.

PREGUNTA DEL PÚBLICO:

Javier Soto pregunta: Según la definición, al cuarto nieto se le puede llamar chorlo o chozno pero, ¿cómo puede llamársele al cuarto abuelo?

RESPUESTA:

Efectivamente al cuarto nieto —el hijo del tataranieto— se le llama chozno (chorlo no), pero yo no sé si existe un nombre específico para el cuarto abuelo, es decir, para el padre del tatarabuelo.

AHORA LE PREGUNTO:

Hay una extraña historia de una mujer que se vestía de hombre y se titula La monja alférez Mi pregunta es: ¿Qué es o qué significa alférez?

A. Piadoso

B. Asesino

C. Es un grado militar

D. Delgado en extremo

RESPUESTA:

C. Alférez es un oficial, cuyo cargo es inmediato inferior al de teniente.

Caso extremo para terminar: era tan tonto que una vez, para matar el tiempo, rompió un reloj

¿Cómo dijo? Hasta la próxima.