Cómo dijo | Me canso ganso

Hay una gran cantidad de frases y dichos populares que utilizamos en nuestro lenguaje para adornarlo y darle un toque más ligero y menos solemne, o bien, para destacar alguna cosa.

Muchos de ellos tienen algún tipo de moraleja implícita por ahí, mientras que otros solamente se usan por la rima o porque, al decirlo, se escucha bien. Y si usted me pregunta si conozco algunos de estos dichos, yo le respondo: ¡me canso ganso!

A veces se ponen de moda estos dichos porque alguien conocido los dice, por ejemplo, en la televisión —¿verdad?—, como el de «me canso ganso», que bien podemos completarlo diciendo, por ejemplo: “Me canso ganso, dijo un mosquito cuando volar ya no pudo”. O bien: “me canso, me fatigo y me sofoco”. ¿De dónde salió ese dicho? Pues no sé, la verdad. Existen muchas versiones, que van desde la que explica porqué se trata de un ganso y no de un pingüino —por ejemplo— hasta las que dicen que es forma modificada del conocido español “me cago”, que es una frase muy usada en España pero que usarla en México suena mucho más fuerte, por eso se “suavizó” cambiándola a “me canso”. ¿Y el ganso? Pues es nada más para que rime.

Bueno, pero yo lo que quería era compartirle a usted algunos dichos que empiezan con la letra eme, para que —si usted quiere, claro— los use ahora que están —y seguramente estarán— de moda:

¿Me comprendes Méndez o te explico Federico? —esta frase está muy clara e irónicamente no necesita ninguna explicación.

Me haces lo que el aire a Juárez, nomás le tiró el sombrero. —O sea, que no me haces nada, ni me despeinas.

Me importa un comino o me importa un bledo. —¿Y qué es un bledo? Mándeme un mensaje y se lo explico después.

Hay miles de frases más, ¿cuáles conoce usted?

Consultorio Verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Óscar Fuentes me pregunta: ¿Es correcto el uso de "de perdido" como “de perdido págame”? Lo he escuchado como “de perdida” también... ¿cómo es correcto?

RESPUESTA: Generalmente estas expresiones nacidas del habla popular no están reguladas por la Academia. Creo que la expresión “de perdido” es una forma corta de decir “De lo perdido, lo que aparezca es bueno”. Entonces, está bien usarlo así, en masculino o sea “de perdido”.

PREGUNTO: ¿Sabe usted qué es un escabel?¿Para qué se utiliza normalmente un escabel?

a. Para llamar a comer

b. Para descansar los pies

c. Para hacer una ensalada

d. Para limpiar la chimenea

RESPUESTA: b. El escabel es un banquillo o tarima que se pone frente a la silla para que descanse los pies quien está sentado.

Era un tipo tan ignorante que creía que el “can can” era un baile de perreo. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

