¿Cómo dijo?  

Abrazos, risas, música, juegos, regalos, bebida y mucha, muchísima comida después, ha pasado la Nochebuena y la Navidad. Es 26 de diciembre… ¿y ‘ora? ¿Qué hacemos? Algunos “afortunados” tienen trabajo, así que para ellos puede sentirse como un día normal, pero la mayoría están de vacaciones, en sus casas acabándose todas las películas y las series en la televisión y, ni hablar: ¡véngase con el recalentado!

Después de andar tan a las carreras, se siente raro estar instalado completamente en la flojera. ¿Qué es la flojera? Pues lógicamente la palabra viene de “flojo” porque así nos sentimos, como que no tenemos fuerzas y estamos débiles, aunque en realidad nos sintamos así no por cansancio, sino por pereza.

La pereza, por cierto, que es uno de los pecados representados en las recientes pastorelas. El que tiene pereza es perezoso —pues claro— o sea que tarda un buen tiempo en sus movimientos. La palabra pereza viene del latín pigritia y esta de piger que significa flojo. Al parecer y según algunos académicos, originalmente la raíz de esta palabra significaba hostilidad y resistencia, pero luego se fue adaptando para convertirse en resistencia pero para hacer el trabajo.

Otra frase “de flojera” es “estar en la modorra”. Ahí estamos todo el día en la modorra sin hacer nada. Modorro es una palabra con muchos significados y entre ello está el de “tener un sueño muy pesado…” que hasta se puede convertir en una enfermedad. Como muchas otras palabras, ésta no tiene un origen muy bien definido, pero entre los etimologistas más acreditados, como lo es Joan Corominas, se da la versión de que es una palabra vasca relacionada con la raíz de “enojado”, pero yo no le encuentro mucha relación salvo que cuando me despiertan, por lo general, me pongo de mal humor.

También se maneja la versión de que la raíz de modorro tiene que ver con un árbol sin ramas, por aquello de que el modorro duerme “como un tronco”. ¿Será?

Existe también la fiaca, que en México no es una palabra que usemos mucho pero en Argentina sí y significa lo mismo: pereza o desgana. Muchas otras palabras existen para describir a la flojera, como en México decimos “estar en la hueva” o “estar de huevón” y el origen de tal frase se la dejo a su imaginación para no entrar en detalles.

Molicie es entregarse a una “grata pereza”, que es lo que seguiré haciendo ahora que mi espacio ha terminado. ¡Hasta luego!

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Nancy Bazán pregunta: ¿qué significa la palabra petricor?





RESPUESTA: Petricor es el olor a tierra mojada, cuando llueve.





AHORA PREGUNTO: ¿Usted sabe qué es un boquerel?

a.- La entrada de una manguera

b.- Un hueco en una pared.

c.- Un tipo de pintura.

d.- Una puerta de grandes dimensiones.





RESPUESTA: a. Boquerel es la boca de una manguera que sirve para regular el paso del fluido.





Frase para terminar: Una persona con pereza es un reloj sin cuerda. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.