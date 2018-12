Cómo dijo | Si quieres tener sombra, ponte sombrero

Así se llama el sombrero, pues porque da sombra. ¡Ah pues claro! Cuando se necesita que haya sombra en la cabeza, pues se pone uno un sombrero y así evita que los rayos del sol hagan le quemen el pelo, o el coco si ya no queda mucho.

¿Y un sombrero es un gorro? No, para nada. El sombrero no vuela pero tiene alas, bueno, por lo menos un ala. El gorro es sólo una pieza redonda de telaque sirve para cubrir la cabeza, según la definición más común, pero el gorro no tiene ala.

El ala de un sombrero puede ser angosta o ancha. En algunos casos —como el del sombrero de charro— es muy ancha y por lo tanto muy poco práctica, pero así se usa y nosotros los mexicanos cuando vemos a alguien portando ese tipo de sombrero, nos sentimos muy orgullosos de nuestro país y de sus costumbres.

La forma femenina del gorro es una gorra y la diferencia con él es que la gorra tiene visera. Cuidado, no confundir visera con la víscera. La visera es como un ala parcial o recortada que sirve para resguardar la vista del usuario, para que no le caigan los rayos del sol o de alguna otra fuente de luz sobre los ojos, porque puede lastimarlos o por lo menos impedir que tenga una visión clara.

En cambio, la víscera es un órgano interno de nuestro cuerpo o del de los animales. El corazón, el hígado, el páncreas y los intestinos son vísceras y se dice de una persona que es muy visceral cuando actúa impulsivamente, como si actuara por los estímulos en sus vísceras y sin pensar ni razonar mucho sus acciones.

Consultorio Verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO: ¿Existe la palabra "genofilia"? Pregunta Claudia Briseño, diciendo que lo vio en un libro.

RESPUESTA: Hay muchas palabras compuestas que no vienen en el Diccionario y sin embargo existen. Es el caso de genofilia, la cual, por sus raíces deducimos que se refiere a: "Exagerado apego a sus orígenes". Un genófilo puede ser una persona demasiado involucrada con sus antepasados o con el lugar donde nació, por ejemplo.

AHORA PREGUNTO: En una situación cualquiera, los imponderables son hechos que no pudieron calcularse o que no pudieron prevenirse. Entonces, ¿qué es un imponderable?

a. Lo que no puede subirse

b. Lo que no puede pesarse

c. Lo que no puede detenerse

d. Lo que no puede recorrerse

RESPUESTA: b. Lo imponderable es lo que no puede ponderarse y el verbo ponderar es pesar. Lo imponderable es literalmente lo que no puede pesarse

Cuando un hombre le abre la puerta del carro a su esposa, puede usted estar seguro de que el carro es nuevo… o es nueva la esposa. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

