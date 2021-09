¿Cómo dijo? | Si se rompe, no está rompido

¿Qué se puede romper? Pues prácticamente cualquier cosa, por ejemplo, un papel que ya no nos sirve… o cuando el niño pone el vaso de vidrio en la mera orilla de la mesa —parece que les encanta desafiar a la gravedad—, le decimos: “¡vas a tirar el vaso y se va a romper!”, y luego, con el puro tono de nuestra voz, el chamaco se asusta y empuja el vaso que, efectivamente, cae al suelo y se rompe en mil pedazos… “¿Ves? Te dije que se iba a romper”, frase con la que rematamos y el pobre chiquillo se retira muy triste… a jugar.

En el caso del vidrio, podemos también decir que se quiebra, pero no en el del papel, porque no es posible utilizar el verbo “quebrar”, y es obvio, ya que no se quiebra solo por caerse —por ejemplo—, sino que es necesario que nosotros lo rompamos.

Mi sobrina, que está en la plena flor de la juventud, andaba triste porque rompió con su novio, o sea, que ya no andan, que su relación se rompió porque no se entendieron muy bien y ahora cada quien es libre de andar con quien quiera.

Si nos vamos al campo… ¿a cuál campo? Pues a cualquiera donde sea posible sembrar, muy probablemente encontraremos a un campesino que prepara la tierra para… pues para eso, para sembrar. ¿Y cómo la prepara? Pues rompiéndola, es decir, abriendo surcos en los que se van a depositar las semillas.

Así hay muchas formas y usos del verbo romper. Me llama mucho la atención que actualmente se usa frecuentemente entre los jóvenes, por ejemplo, en letras de canciones diciendo que “la están rompiendo en la discoteca” o cosas así. Me imagino que se refieren a “romper las reglas” en alguna fiesta, es decir, que la “pachanga” está muy buena. ¿Qué piensa usted?

A propósito, cuando llegamos a una fiesta o reunión en la que no conocemos a las personas, tratamos de hacer conversación de cualquier tema común con el fin de romper el hielo, o sea que intentamos hacer más agradable el ambiente y que no esté tan frío. A menos de que tal reunión se trate de un funeral, porque entonces seguramente los familiares del difunto están tan tristes que en cualquier momento rompen en llanto.

Por cierto, lingüísticamente hablando, hay que recordar que el verbo romper tiene el participio irregular que es el adjetivo “roto”. El participio “rompido” no es considerado como correcto, aunque en el pasado alguna vez fue aceptado, pero ya no.

Y me despido ahora de usted, querido lector, en el final del espacio de hoy… antes de que se nos rompa algo.

Consultorio Verbal comodijo2@hotmail.com Twitter: @comodijo

PREGUNTA DEL PÚBLICO. El maestro Pedro Villarreal pregunta: ¿cómo se llama el signo de multiplicación?

RESPUESTA: El signo de multiplicación es una cruz en forma de equis, pero no es una equis. Tengo entendido que se llama “aspa”, por el aspa de san Andrés, que era una insignia utilizada en la heráldica.

AHORA PREGUNTO: ¿Qué es un escaño?

a. Un escalón.

b. Un asiento.

c. Un bordo.

d. Un faltante.

RESPUESTA: b. Un escaño es el asiento que ocupan los miembros de un parlamento.

Frase para despedirme: Cuando odias a una persona, en realidad odias algo de ella que forma parte de ti mismo. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.