Es que en lo referente al lenguaje —como en la vida misma… ¡áyjuesu, qué inspirado!— siempre surgen dudas. ¡Y qué bueno! Porque eso nos estimula la curiosidad y nos motiva a investigar al respecto. Yo lo disfruto mucho y luego, lo comento aquí, para compartirlo con usted, mi querido lector.

Con eso en mente, hoy saqué de mi colección una serie de dudas referentes al lenguaje. Algunas me las han hecho directamente, otras las he escuchado o leído por ahí, otras más las he visto en las redes sociales… así que de todo hay a continuación.

A veces caemos en redundancias o pleonasmos, cuando decimos “cosas de más” y como en todo, lo mejor es ahorrar. La bronca es que algunos pleonasmos no son tan evidentes, lo que nos lleva a la primera duda —o error frecuente—del lenguaje. Si usted quiere decir que “en las redes sociales, lo que ‘más predomina’ es la información falsa”, habrá usted caído redondito en la trampa de este error.

Porque el verbo “predominar” expresa algo que ya es superlativo, o sea, muy grande, así que no es necesario agregar el adverbio “más” ya que en el sentido de la palabra está implícito. En el ejemplo anterior, con decir: “en las redes sociales, lo que predomina es la información falsa” basta para que esté correcto. Por cierto, lo mismo aplica con los verbos “prevalecer” y “preponderar”, así que con ellos también es un error decir: “el que más prevalece” o “el más preponderante”.

En un viaje de trabajo, le pregunté a mi cliente si los gastos del mismo —o sea, del viaje— correrían “por cuenta de” él. Me dijo que sí, pero luego sentí que me quiso corregir diciendo que “los gastos correrían ‘a cuenta de’ él”. La realidad es que, en este caso, cualquiera de las dos expresiones es correcta, porque usted puede decir “a cuenta de” o “por cuenta de” y ambas son igualmente válidas. Sin embargo, cuando el sentido que le queremos dar a la frase es el de “a cambio de” o nos estamos refiriendo a un anticipo o una compensación, ahí sí tenemos que usar forzosamente “a cuenta de”; por ejemplo: “Dejé mi automóvil a cuenta del pago”.

Y antes de despedirme, lo dejo con otra duda que escuché hace poco, ahora que andamos entre tantos términos médicos. Un doctor por ahí, en algún medio de comunicación, dijo que “las vacunas ya están siendo ‘suministradas’ a la población por medio del personal médico”.

El error está en que el verbo que se debe usar es “administrar” y no “suministrar”, al menos en ese caso, porque suministrar significa “darle a alguien lo que necesita” pero administrar tiene entre sus significados el de “aplicar un medicamento”. Entonces, la vacuna la puede suministrar una farmacia o el gobierno, pero para administrarla se necesita un doctor o un enfermero.

Y antes de que alguien me administre algo, ya me despido, pero antes lo invito a que me comparta más de estas dudas a través de mis medios de contacto, y que así sigamos platicando sobre el interesante tema del lenguaje en este espacio.





PREGUNTA DEL PÚBLICO: Hugo Rentería pregunta si existe la palabra “ópimo” que es como “óptimo”.





RESPUESTA: Existe la palabra opimo, que es llana y no esdrújula como usted la menciona. Opimo significa “abundante”, mientras que “óptimo” es “lo mejor”.





AHORA PREGUNTO: ¿Qué es un quepis?





a.- Una gorra de militar.

b.- Un envuelto comestible.

c.- Un refugio de los indios.

d.- Una funda para arma.

RESPUESTA: a. Un quepis —o kepis, quepí o kepí— es una gorra en forma de cilindro con visera que usan los militares en su uniforme.

Recomendación contradictoria para terminar: Quédate con quien tenga buena ortografía, porque no hay nada mejor que disfrutar de un mensaje bien escribido. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.