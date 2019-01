Cómo Dijo | Una sugerencia para ti

Lo he visto en todos lados: artículos de periódicos —como este—, etiquetas de productos, anuncios en la calle… me refiero a un error sumamente común que, por alguna razón, se nos olvida de lo simple que es. Estoy hablando de ponerle acento —o tilde, específicamente— a la palabra “ti”.

Es muy simple: “ti” nunca lleva acento. ¿Pero hay excepciones en las que sí lleva? No, nunca. ¿Pero cuando…? Pero nada. Ti nunca lleva acento, jamás de los jamases. ¿Por qué, si la regla es tan simple, se nos olvida y le ponemos el dichoso acento a “ti”?

Bueno, primero recordemos —brevemente y sin entrar en profundas explicaciones gramaticales— sobre la regla de acentuación que se aplica a este caso. Las palabras monosílabas —o sea que tienen una sola sílaba— por regla general no se acentúan. Por eso, “ti” no lleva acento. “Ah, entonces ‘mi’ y ‘si’ tampoco llevan, porque son palabras de una sílaba” ya estará diciendo algún lector. A ver, espéreme. En esos casos —y otros similares— sí hay excepciones.

Para evitar confusiones de que se trata de una palabra u otra, ya sabemos que podemos contar con nuestro amigo: el acento diacrítico. Cuando escribo “mi” puede tratarse de la nota musical, un adjetivo posesivo o un pronombre personal. Por el contexto, no será muy difícil saber cuándo “mi” signifique una nota musical, pero en los otros dos casos puede existir —en algún caso especial— una confusión. Por eso, cuando a “mi” no le ponemos acento gráfico ya sabemos que es un adjetivo posesivo: “este es mi vaso”; y cuando sí le ponemos tilde es un pronombre: “este vaso es para mí”.

Este acento “diferenciador” también lo usamos para “si” como conjunción —“Vete ahora si quieres llegar a tiempo”— y “sí” como pronombre —“Lo hizo por sí mismo”—.

Aplica para “tu” y tú”; “de” y “dé”; “mas” y “más” y muchos más, pero ¡nunca para ti! O sea, que para la palabra “ti” no hay confusión y nunca lleva tilde. Así que, como en la escuela, haga una plana de “ti nunca lleva tilde” para que no lo olvide… no se crea, pero sí acuérdese, ¿sí?

Consultorio Verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO: “Le he hecho un mal con decirle eso…” en esa frase, ¿es correcto el uso de “le”? pregunta Javier Salinas. RESPUESTA: En ese caso, es correcto usar “le”. Me parece que la Real Academia llama a eso: “dativo malefactivo”. ¡Qué nombrecitos!

AHORA PREGUNTO: Mi tía siempre anda muy gazmoña. ¿Cómo es mi tía?

a. Muy elegantemente vestida.

b. Finge tener escrúpulos que en realidad no tiene.

c. Se peina relamido.

d. Tiene poca energía.

RESPUESTA: b. Una persona gazmoña finge ser escrupulosa, pero no lo es.

Puntos de vista: una aventura es cuando se habla de noches ardientes; noviazgo es cuando se habla de hacer el amor; matrimonio es cuando se habla de… ¿de qué estábamos hablando? ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.