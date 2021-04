¿Cómo creen, piensan y qué actitudes y prácticas caracterizan el comportamiento político de las mexicanas y mexicanos con respecto a los asuntos públicos? Se especula demasiado acerca de que la población no tiene interés en la política y problemas de la comunidad. Sin embargo, ¡Extra! 97.6 por ciento de la población de 15 años y más, sí se entera de los asuntos o problemas de su colonia. La comunicación personal —o interpersonal—, como decimos los comunicólogos políticos; en el entorno de la vivienda es la fuente por la que más se informan de estos temas (60.4%), seguido de platicar con la familia (37.5%), de acuerdo con la Encuesta Nacional Cívica 2020 elaborada por el INEGI (más de 25 mil cuestionarios en agosto y septiembre de 2020). Las redes sociodigitales (29.8%), TV (15.3%), teléfono celular — WhatsApp— (11.8%), Internet (7.7%), radio (6.7%) y periódicos (4.1%) son otras fuentes de consulta. Pero mejor vamos por partes:

Inclinación democrática: Siete de cada 10 mexicanos está de acuerdo en la idea de que, para gobernar un país, se necesita un gobierno en donde todos participen en la toma de decisiones. Sin embargo, llama poderosamente la atención; la tentación presidencialista de más del 70 por ciento de la población que no se opondría a que el gobierno sea encabezado por un líder político fuerte; a este panorama autoritario —lo digo con mucho respeto para las fuerzas armadas—, casi cuatro de cada 10 mexicanos están de acuerdo con un gobierno encabezado por militares. A este dato hay que sumar que casi 30 por ciento opina que, en algunas circunstancias, un gobierno no democrático puede ser mejor y que da lo mismo un régimen democrático, a uno no democrático.

Confianza interpersonal e institucional. Los servidores públicos o empleados de gobierno son las personas que encabezan las desconfianzas con casi el 70 por ciento, y a pesar de que conozcamos personalmente a un amigo, solo se otorga el 62 por ciento de confianza; las mujeres en este rubro desconfían más. Con respecto a la confianza en grupos sociales, la suma de mucha y algo de confianza, la encabezan las universidades públicas (71.1%), le siguen los sacerdotes (50.7%), medios de información (48.9%), grupos de vecinos (51.5%), organizaciones sociales (51.4%), empresarios (45.6%), sindicatos (31.4%) y partidos políticos (21.8%). Estos datos pueden ser la justificación de la estrategia de comunicación política del Presidente AMLO, donde en cualquier provocación, durante sus comparecencias públicas matutinas, arremete contra los periódicos, ong´s —como Artículo 19— e iniciativa privada. En otras palabras, estos datos justifican a los enemigos identificados del “pueblo” o son el resultado de los constantes ataques desde la tribuna de Palacio Nacional.

Confianza en instituciones. En nuestro país, parte del gabinete de seguridad federal (Sedena, Semar y Guardia Nacional) son las instituciones que gozan de más confianza. En promedio seis de cada 10 le otorga algo o mucha confianza. Tal vez por estos datos; el Ejército tiene entre sus tareas construir dos tramos del Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía. Pero lo que no checa en la realidad presidencial, es que el INE sea la tercera institución con más confianza en el país, por encima del ejecutivo Federal. Por esta razón, el órgano electoral —en palabras de la 4T— debe exterminarse. ¡Órale! La hipótesis al comportamiento del Ejecutivo Federal se encuentra en la diapositiva 82 de la encuesta, cuando se afirma que dos de cada 10 mexicanos son intolerantes a que una persona que piensa distinto aparezca en los medios de información. ¡Chale!





*Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM, @gersonmecalco