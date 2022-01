Con el cambio climático, hemos topado

Ha dejado de ser un tema de especialistas o interesados en el tema. Ahora es una absoluta prioridad atender las causas que nos conducen, si no hay cambios estructurales en la conducta de la humanidad, a una verdadera catástrofe que cambiará para siempre el equilibrio de la naturaleza del planeta. Así, que mientras el covid 19 y sus secuelas, nos han parecido un doloroso y formidable reto, el cambio climático, es el auténtico desafío de nuestra época, pues amenaza sin lugar a dudas, con desmantelar nuestra civilización. A la vista, hay esfuerzos dispersos, que de ninguna manera, por bien intencionados que sean, tendrán efecto alguno si no hay acciones de coordinación entre sociedades, organizaciones y gobiernos.

Si algo demostró la pandemia, es que la acción conjunta entre los dirigentes y representantes políticos, es el antídoto más efectivo para hacerle frente a un antagonismo que sigue representando, el principal obstáculo para construirnos un futuro medianamente certero. En un mismo sentido, puede decirse que el cambio climático, solo puede ser contenido, mediante acciones coordinadas. Los esfuerzos individualizados, al igual que en el caso de la pandemia, pueden ser loables, pero su efectividad será muy tenue.

Las medidas aplicadas hasta ahora por países y acuerdos multilaterales, como la COP 26, que concluyó sus trabajos el 13 de noviembre del año pasado en Glasgow, Escocia, a decir de especialistas, activistas destacadas como Greta Thumberg, centros de estudios de prestigiadas universidades, científicos y en resumen, de la comunidad dedicada al estudio de medidas para prevenir el cambio climático y sus potenciales devastadores efectos, señalaron que para decir lo menos, los resultados del encuentro fueron más retóricos que efectivos, en cuanto a lograr acuerdos decisivos. Tan fue así, que las calles de la capital de Escocia, fueron el escenario de multitudinarias protestas simultáneas, al desarrollo de los trabajos de la COP 26.

¿Qué opciones le quedan a los segmentos sociales conscientes, organizados o en lo individual, para aplicar medidas que por lo menos, contengan el deterioro del medio ambiente? En otras ocasiones me he referido a como una expedición de geólogos de la UNAM, declararon que el último glaciar del Iztaccihuatl, el Ayoloco, estaba formalmente extinguido en abril de 2021. Los efectos sobre los manantiales subterráneos, de donde se abastecen millones de personas, miles de hectáreas de producción agroalimentaria, entrarán sin remedio, una verdadera situación de crisis. ¿Estamos preparados? ¿Qué medidas debieran estarse tomando ahora mismo? Esta es una evidencia incontrovertible, que al igual que la pandemia, los efectos del cambio climático, aunque sea un obviedad decirlo, pero hay que hacerlo, no reconocen fronteras.

Ha llegado la hora. No pueden haber más demoras, pues el tiempo se agotó. Los voraces incendios entre otras evidencias, nos auguran un verdadero infierno sino actuamos de una vez.

javierolivaposada@gmail.com

@JOPso