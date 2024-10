Con las mujeres Claudia, Kamala y Libia llegan “nuevos comienzos”

Libia Dennise García Muñoz Ledo ha tomado protesta como la primera mujer gobernadora de Guanajuato, el estado donde nació México. Después de que ganara las elecciones el pasado dos de junio, algunos reporteros le preguntaron a Libia Dennisesi tendría problemas para trabajar con la presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, a lo que respondió: “las mujeres hacemos política de diálogo y consensos.Las campañas han concluido y hoy son tiempos de nuevos comienzos, de construir juntas un mejor México y Guanajuato”. Por su parte, en su toma de protesta como la primera mujer presidenta en doscientos años de República, Claudia Sheinbaum dijo: “no llego sola, llegamos todas”, haciendo alusión a las mujeres que han aportado su lucha, talento y corazón para vivir estos tiempos históricos.

Libia Dennisey Claudia son dos mujeres que enfrentarán muchos retos en sus respectivos gobiernos, pero es importante hablar sobre uno que nos incluye a la mayoría de los mexicanos: la migración. Guanajuato se ha destacado en los últimos años por sus políticas públicas para atender a los migrantes de origen, tránsito, destino y retorno. Tan es así que el protocolo que se creó en Guanajuato para atender las caravanas migrantes de 2018 fue referente para que otras entidades estatales implementaran su propio protocolo. Además, Guanajuato es de los pocos estados que ha mantenido programasde apoyo a migrantes y sus familias, (programas que otros estados, e inclusive la federación, han abandonado), y cuenta con oficinas de atención en cuatro ciudades de los Estados Unidos (Atlanta, Chicago, Los Ángeles y San Antonio). La gobernadora Libia Dennise ha dicho que en su “nuevo comienzo” no sólo mantendrá esta inercia de servicio a los migrantes, sino que la mejorará sustancialmente a través de una atención más integral.

En cuanto al panorama nacional, muchos especialistas aseguran que la presidenta Claudia Sheinbaum dará continuidad a la mayoría de las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador, incluida la migratoria. Si esta teoría se concreta, las esperanzas de líderes migrantes de volver a ser considerados en los programas federales serían pocas. (No olvidemos que en la administración de AMLO desaparecieron apoyos como el 3x1, con el cual se realizaban obras en las comunidades de origen de los migrantes.) No obstante, llama la atención que en la primera “mañanera” la presidenta Claudia Sheinbaumabordara el tema migrante, destacando que una de sus prioridades es atendera los que llamó “héroes y heroínas que salieron de nuestro país buscando un futuro que no podían encontrar en México”. ¿Será que el gobierno federal tendrá un “nuevo comienzo” y, ahora sí, volteará al norte para atender como se merecen a nuestros paisanos? Ya lo veremos…

Finalmente,y ya que hablamos de los “nuevos comienzos” que llegan con las mujeres, estamos a la víspera de lo que podría ser otro momento histórico: ver a la primera presidenta de los Estados Unidos.Siguiendo con la temática migrante, el voto latino/latinapuede ser fundamental para definir los resultados.Una encuesta de Noticias Telemundorevela que la intención del voto latino/latina favorece a la candidata demócrata Kamala Harris con el 54% por el 40% para el republicano Donald Trump.Tanto demócratas como republicanos saben que los latinos/latinas han tenido un impacto descomunal en la economía de su país (pueden leer mi artículo ¡Viva México… en Estados Unidos! en el que hablo del PIB Latino en general). En el caso específico de las latinas, en el 2021 aportaron 1.3 billones de dólares al PIB de EEUU, siendo casi igual al PIB de Florida y sólo superado por el de California, Texas y New York. ¿Y qué ofrece Kamala y Trump para corresponderles? Lo único que han dejado claro es que usan la bandera migrantesólo para impulsar a sus respectivas campañas.

Son tiempos de “nuevos comienzos” y,por lo pronto, me quedo con una frase que dijo la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, en su toma de protesta: “El nuevo decir es el hacer”.Llegó el tiempo de las mujeres y, con ellas, el de cumplir la palabra, incluida la que va dirigida a nuestros migrantes en Estados Unidos.