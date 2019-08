Con rifle y con pistola

Reaparece el michoacano Hipólito Mora y advierte que se vuelve a armar en defensa de una población inerme, sumida en el terror de la inseguridad. Quien fue fundador y líder de las autodefensas, retoma el camino, en vista de la violencia imparable en su entidad.

Michoacán las está pasando negras. La delincuencia sigue a la alza y se pasea en público, sin que se le ataje. A partir de la llegada de Silvano Aureoles a la gubernatura, los índices rojos crecieron descontrolados y si 2018 fue el año más violento (45 mil 190 delitos), el actual pinta peor.

Mora es un empresario y limonero de La Ruana que, harto de sufrir las condiciones de terror en las que estaban, decidió (2013) organizar a grupos de la sociedad civil, para defenderse sobre todo, del azote de aquellos tiempos: “Los Caballeros Templarios”.

Convocó a la comunidad a unírsele y enfrentar al cártel, a falta de autoridades que dieran una solución. Empezó su azaroso trajín que culminó con la llegada de Alfredo Castillo, a quien Peña Nieto nombró “Zar contra la delincuencia”. Cayó al fin el líder de Los Templarios –Servando Gómez, “La Tuta”, a quien lo acaban de condenar a 55 años de prisión- y se consiguió el debilitamiento de quienes aterrorizaron al estado.

Ante su negativa a seguir las instrucciones de Castillo (2014), al igual que el conocido Doctor Mireles, se le acusó de haber asesinado a dos templarios. Quedó en libertad, a falta de pruebas.

Siempre fue crítico y denunció la infiltración de sicarios, en algunos de los grupos defensores, además de señalar a individuos como Simón el Americano (quien también se decía dirigente de autodefensas), a quien considera un auténtico hampón. Asesinaron a su hijo en un enfrentamiento con El Americano y esa tragedia, declaró que lo marcó para siempre.

Parecía que la rica en bienes naturales y hermosa entidad, recuperaría la paz, una vez desmantelados los sangrientos Templarios. No fue así. Aureoles, en poco tiempo, se colocó como uno de los peores mandatarios y eso que sus predecesores no brillaron por sus cualidades. Empezó su mandato corto de recursos. Dijo que le habían dejado las arcas vacías y no podía ni cubrir la nómina. Mal de entrada, dejó a la entidad a la deriva y empezaron a sumársele problemas, que no ha podido resolver.

De los conflictos con la CNTE (los maestros disidentes) y su toma de las vías del ferrocarril que transporta millones de toneladas de mercancía (Con la consecuente pérdida económica), su incapacidad para dar soluciones ha sido manifiesta.

La percepción de inseguridad, de acuerdo a las estadísticas, imparable hacia arriba. Lo mismo sucede en Morelia, que Uruapan o Lázaro Cárdenas. En municipios en los que se habían conseguido avances, regresó el deterioro y la población se siente amenazada por el reforzamiento del bandidaje.

Se envían cuatro mil 500 efectivos de la Guardia Nacional, pocos para contener el rebrote de la violencia. La sociedad no cree que podrán devolverles la tranquilidad, por lo que opta por la reaparición de los Grupos de autodefensa.

Hipólito Mora sabe que pueden detenerlo. Está prohibido y se sanciona el que los civiles porten armas. No le importa. Se niega a vivir con la zozobra del ataque de los criminales y si el gobierno no escucha, alguien ocupará el hueco.

¿Y Aureoles? De seguro envuelto en su característica frivolidad, ajeno a los pesares de una población sumida en la angustia de la violencia.

catalinanq@hotmail.com

@catalinanq.